預售下車潮暴增4成 永慶：2023年房市「價跌量縮」

預售屋下車潮激增。永慶房產集團今（22）日舉行2023年第1季房產前瞻報告說明會，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年前10月預售總銷突破1兆元大關，未見明顯衰退，但已經開始逐季降溫，在升息、打房效應發酵下，全台預售轉售量年增41%，更大的壓力則在明年，全台將有逾15萬戶新增供給，大量賣壓恐湧現。

根據預售屋實價登錄資料統計，統計近二年前10月預售屋交易，今年總銷金突破1兆元大關，交易量為6.7萬件，與去年同期相比，件數年減7.2%，但總銷金額仍成長3.5%，顯示預售交易市況與去年相當，未見明顯衰退。

葉凌棋指出，預售屋具備低自備款、付款輕鬆、屋況新、可客變等優勢難以取代，仍是民眾購屋時的選項之一，即使近期整體房市有轉弱跡象，交易件數減少，但因房價仍高，總銷金額仍較去年成長，顯示預售交易市況仍維持高水準。

觀察近四季預售屋每月平均交易件數與總銷金額，今年第3季全台交易件數大減55.8%，總銷金額衰退52.1%，預售屋買氣逐季降溫，其中，台北、台中、高雄交易件數衰退逾六成最多。

值得注意的是，觀察今年前10月全台建照量，年增7%，推估全年建照量恐達17.5萬戶，創近28年來新高；新屋開工則年增16%，葉凌棋指出，過去前兩年因疫情衝擊而工料雙缺的現象，讓興建期程遞延至今年，開工量大增，而使照也年增8%，維持高檔，顯見目前與未來市場新增供給量大，房市超額供給狀況恐更為明顯。

另外，再從預售屋新建案完工預估年份統計來觀察，全台2023-2025年預售屋預計完工戶數將逾15萬戶，屆時恐將出現大量賣壓湧現。

葉凌棋表示，在未來市場供給量大增，加上政府整頓預售屋投機炒作的狀況下，全台預售屋轉售量也出現暴增現象，今年12月全台預售轉售量較去年同期大增41%，整體預售轉售量暴增約6500件，顯示「平均地權條例」修法，確實讓不少投機客擔心修法通過後轉售困難，而陸續選擇退場，大量預售屋建物拋到市場上求售，讓預售屋出現大量下車潮。

若再細看七大都會區預售轉售量變化，桃園暴增77.4%，台南成長逾五成，台北、台中、高雄也都有四成以上的增幅。

展望未來，葉凌棋指出，房市多頭將盡，明年有四大變數，包括經濟情勢、房市政策、市場超額供給、總統大選，加上民眾對房價預期翻轉，目前房價也有由漲轉跌跡象，而2023年市場供給量大，房價有走跌的空間，房市表現不容樂觀，預期2023房市呈「價跌量縮」格局，全年交易量估28.0-29.3萬棟之間，較2022年減少8%至11%。