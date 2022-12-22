隆銘綠能明日臨股會開不成了 商業法院裁定禁止

隆銘綠能經營權大戰，兩派除對簿公堂之外，同時搶開股東臨時會，不過，隆銘綠能昨日晚間9時40分公告商業法院有關兩名獨董召集股東臨時會的裁定結果，禁止獨董召集臨股會；隆銘綠能表示，如聲請人提供擔保後，將依法院執行命令依法辦理。

隆銘綠能昨日晚間公告有關獨董成昀達及施芸婷在今年12月23日召集之股東臨時會商業法院定暫時狀態處分的民事裁定；隆銘綠能指出，已接獲獨立董事通知，智慧財產及商業法院111年商暫字第38號民事裁定主文「聲請人以新臺幣118萬5,960元為相對人供擔保後，禁止相對人於111年12月23日召集隆銘綠能科技工程股份有限公司111年度第二次股東臨時會」。

隆銘綠能說，如聲請人提供擔保後，將依法院執行命令依法辦理，並另發布停止召開股東臨時會相關重大訊息。

隆銘綠能表示，參照商業法院裁定意旨，獨立董事保有獨立董事之職，且聲請人（即董事溫雅貴、彭國倫）表達願意共同出席董事會，討論通過111年第3季財務報告、撤銷召集112年2月10日股東臨時會等。期使隆銘公司營運回復正軌、公司股票恢復交易。

隆銘綠能兩派都要召開臨股會，公司派原預計明日召開，非公司派則是預計明年2月10日召開，目的都是全面改選董事，針對公司派獨董召集的臨股會，非公司派以陽明春天投資名義，向商業法院聲請定暫時狀態處分，且裁定禁止。

根據商業法院判決書，這次由獨董召集的臨股會，並非為隆銘公司利益，且在無必要情形下召集臨股會，與法規的召集要件不符，依商業事件審理法第64條第1項、民事訴訟法第538條第1項之規定，禁止12月23日臨股會召集。

陽明春天投資法人代表、兆紳管理顧問董事長劉兆生表示，為使隆銘綠能營運回復正軌、公司股票恢復交易，溫雅貴、彭國倫等董事，也表達願意共同出席接下來的董事會，討論通過隆銘公司111年第3季財報、撤銷召集112年2月10日股東臨時會等事宜。