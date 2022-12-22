2022年北台完銷案剩150個 都是這兩種建案

資金派對散場，房市買氣趨緩，北台灣完銷建案數大幅下滑。住展雜誌統計，截至今年12月16日止，北台灣完銷建案（2022年公開且完銷的建案）共150個，較2021年279個，大減逾四成。

分區來看，新竹地區完銷建案47個為最多，其次是桃園市39個，宜蘭地區則以25個位居第三，相較之下，北北基生活圈完銷案數量偏少，台北市19個、新北市18個、基隆市2個。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣銷售表現相對穩定的個案，可分為兩種類型，一是規劃低總價產品的建案，相對低入手門檻能同時吸引到置產、投資和自住買盤。二是品牌建商的推案，剛開案時有粉絲客支持聲勢，後續則持續吸引自住客上門。

以竹科人為主力買盤的新竹地區，市場需求仍穩定，今年完銷建案數為北台灣最多，不少業者看好當地房市發展，陸續推案。新竹市，東區、北區、香山區各有6個建案完銷。新竹縣竹北市、湖口鄉亦不遑多讓，各有9個建案順利完銷，其餘地區如竹東鎮、芎林鄉等地建案，也吸收市區外溢買盤賣完結案。

至於歷年推案量龐大的桃園市，儘管各主要重劃區因同質性產品選擇多，市場競爭激烈，今年仍有39個建案成功突圍，在進場一年內完銷。桃園市內完銷建案數排第一的行政區，是觀音區，全年高達13個建案賣完結案，占全市完銷建案數三分之一。

成采錡表示，觀音因房價水準屬於桃園相對低檔，持續吸引外來買盤，線上建案無論是透天還是公寓大樓，皆是總價門檻越低、詢問度越高，因此，區域推案縮坪不減房的情況格外明顯。

統計觀音完銷案產品規劃，2房坪數介於14至27坪間，3房介於21至30坪；另出現建坪僅38坪的透天單位，因總價不到800萬元，半年內就售完。

雙北地區以個案表現為主，各區完銷建案數量差異不大。台北市今年有19個建案完銷，從小坪數套房到中大坪數換屋產品都有，並有不少是品牌建商指標案。

至於新北市，由於線上建案規模動輒百戶，目前僅18個建案完銷；另值得一提的是，近期市場出現僅19坪的3房產品，挑戰買方接受度。

宜蘭縣則仍是小規模建案的天下，今年25個完銷建案中，透天住宅占六成，其餘四成為公寓、華廈等集合住宅。其中完銷建案最多的是員山和五結，兩區都以低總價透天產品吸引在地客群。至於基隆市，今年共2個建案完銷，分別位在安樂以及七堵區。