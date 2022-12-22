搶先收割房價下跌政績？李同榮：修法是一石三鳥之計

立法院21日初審通過平均地權條例修法，規範預售屋5年內不得轉售，如果炒作最高罰5千萬元。房產趨勢專家李同榮冷批，這是政府一石三鳥之計。一來找敗選戰犯，拿打擊高房價當祭品。二來趁房市已降溫，搶先收割政績。第三，爭取流失選票，演戲給年輕人看。

李同榮指出，預售炒作問題，是有法不管，不是無法可管，其實根本不必再行修法，預售轉售已列房地合一2.0重稅範圍，現行課稅與罰則已足以令短線投資市場收斂，稽核人力不足之處只要行政命令加上檢舉制度，就能迎刃化解執行力不足的問題。

他表示，若政府放縱有法不管，中央監督不周，地方執行力不足，任憑投資客平價移轉逃漏稅，未來，縦使再增加多少法令，不但徒勞無益，且必扭曲市場，造成更多後遺症，政府不可不慎！

李同榮表示，從2018全台房市止跌至今年房市已回升達5年之久，技術循環面已臨末升段，在經濟增長放緩、升息循環等基本面不利環境下，房市已明顯降溫，無利可圖下，炒作自然收斂，政府選在此時，慢半拍的宣稱要打房，主要就是「一石三鳥」之計：

首先是拿高房價當敗選祭品。

李同榮表示，蔡英文總統在敗選檢討會中強調「減輕人民租屋負擔」、「以多元政策平抑房價」，但執政當局拿雞毛當令箭，拿抑制房價當敗選盾牌，在房市降溫時卻反其道而行，拿已經降溫的「高房價」當祭品，提出修法打房重。政府宣稱政策是在「打炒房非打房價」，卻又宣稱房價一定會跌很久，已証實政府心態，就是明修打炒房，卻暗謀打擊房價收割政績之計謀。

其次是趁房市已降溫，搶先收割政績。政府明知房價已降溫，趁機提修法搶功收割政績，政府企圖凸顯未來房價若下跌就是政府打房的功勞。

李同榮表示，這種收割政績的作法不是沒有前例，前有2014台北市在房市已面臨反轉向下之際，大幅調高新成屋稅基，宣稱打房是房價下跌的功績，趁勢收割政績，和目前「禁止預售換約轉售」一樣，都是在房價已現疲態時落井下石。

第三，為爭取流失選票，演戲給年輕人看。明年總統大選將至，為了扭轉敗選中流失選票最大族群年輕人的觀感，必須演給年輕人看，用模糊的成果爭取選票。

李同榮表示，事實上，年輕人最痛的不是買不到房，因為房價再降他們也是買不起，但年輕人最痛的卻是租不起，都會租金連漲17年，租賃政策敗壞到極點，卻束手無策。

李同榮指出，打炒房修法最受爭議的就是預售禁止轉售的修法，此項修法，完全是因噎廢食、便宜行事的政策，突顯政府在預售炒作問題上面臨的窘境，也就是疏洪不了只好採防堵政策，防堵不了就干脆禁止。但禁止轉售真的可以解決房價高漲的問題嗎？若是以這邏輯思維，那政府是否也要禁止公有土地標售，以免成為炒地原兇？以這邏輯思維，禁止一切房市交易不就更能一刀斃命？

李同榮表示，近期要標售的陸保廠C基地面積1.59公頃，權利金底價達73.9億元，為歷年國有地上權案底價第3高，這麼大的地上權標售居然連一絲絲的只租不售的社會住宅比例都沒有規劃，這樣的做法難怪地價屢創新高，社宅用地一地難求。

他表示，民間囤地被政府學者喊為炒作兇手，且要修法重罰，但政府帶頭炒高地價，到底要誰來懲罰政府？人民無奈，年輕人最無奈，最終就是以選票來懲罰政府。