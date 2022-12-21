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台中購物節聖誕報佳音 破300億28日加碼抽百萬幸運兒

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
經發局長張峯源帶領同仁穿著聖誕服飾，向現場民眾分送糖果。記者宋健生/攝影
經發局長張峯源帶領同仁穿著聖誕服飾，向現場民眾分送糖果。記者宋健生/攝影

台中購物節聖誕報佳音！慶祝台中購物節登錄消費金額提前突破300億元，市府團隊今(21)日特別前往正熱鬧舉辦「2022台中耶誕嘉年華—台中好甜．心動於中」的台中火車站前廣場，宣布將於12月28日加碼抽出1名百萬現金獎。

「今年台中耶誕節很不一樣！」台中市經濟發展局長張峯源說，台中購物節登錄消費金額截至12月20日已突破300億元，不光超越去年締造的291億元紀錄，也提前於12月24日今年活動結束前，達成今年立下的目標300億元。

為了呼應台中火車站前廣場濃濃的聖誕氛圍，張峯源巧扮聖誕老人，向市民及往來旅客報佳音，共同宣布好消息：為了感謝全體市民和全國民眾的熱情支持，將於12月28日加碼抽1名百萬現金獎。

張峯源並帶領經發局同仁一同穿著聖誕服飾，向現場民眾分送糖果，並帶來聖誕組曲音樂表演，樂聲與燈光交錯，使台中購物節與聖誕節巧妙銜接，台中打造盛會城市，節慶不間斷。

張峯源表示，只有台中購物節能超越台中購物節！今年台中購物節氣勢如虹，自雙十暖身開跑，短短38天就衝出登錄消費金額101億元。

經發局延續去年登錄消費金額破百億，加碼抽百萬現金的活動，提前揭曉今年購物節首位百萬現金得主，緊接著19天後，登錄消費金額站上200億元大關，經發局再次加碼抽出100萬現金。

由於今年購物節原本就規劃月月抽2名100萬現金獎，分別是11月27日和12月24日，截至目前為止，今年購物節已揭曉4位百萬幸運兒。緊接著12月24日將於一中商圈水利大樓前廣場，抽出月月抽2名100萬現金，12月28日於市政府再加碼抽出1名100萬現金，累計今年台中購物節共有7名百萬得主。

經發局提醒民眾，購物節抽獎時，請鎖定台中購物節FB粉絲專頁，當call-out直播與您的電話同時響起，就代表屬於您的幸運時刻已經降臨。

由於今年台中購物節至12月24日結束，張峯源呼籲全國民眾，把握最後3天活動時間前進台中，走逛景點、商圈，消費登錄就有機會參加天天抽1,700名3,000元現金、週週抽12名10萬元現金、各1台時尚酷跑機和智慧電車。

還有12月24日的月月抽2名100萬現金，以及12月28日加碼抽1名100萬現金。除此之外，即將於明年1月登場的壓軸抽，更有一戶精品好宅和三台百萬油電車等著大家拿。

值得一提的是，經發局為了方便民眾參加壓軸抽，特別延長台中購物節APP登錄發票和合作店家收據期限至12月31日23點59分，大家記得要在期限內完成登錄發票或合作店家收據，說不定就會成為壓軸大獎得主。

中市經發局在台中火車站前廣場宣布，將於28日加碼抽1名百萬現金獎。記者宋健生/攝影
中市經發局在台中火車站前廣場宣布，將於28日加碼抽1名百萬現金獎。記者宋健生/攝影

國民 聖誕節

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