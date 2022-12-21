Klook公布2023年亞太區旅遊趨勢：積極出走、拉長停留天數且提高預算

全球旅遊和休閒娛樂電商平台Klook公布《2023亞太區旅客行為大調查》；據調查每四個亞太旅客就有三個表示對出國旅遊感到焦慮或擔憂，但仍有超過八成期待明年來趟海外旅行，甚至計畫拉長旅遊天數或增加旅遊預算；除此之外，Klook根據平台上台灣用戶預訂數排行出海外旅遊商品年度熱銷榜單，預估明年台灣旅客會積極走出亞洲、持續追求疫情間出現的新景點，更會越玩越小眾且獨特。

迎來2023年，Klook將強勢啟動國旅、入境、出境三大引擎，連結全球資源、開發世界各地嶄新獨特的旅遊體驗，更持續推廣國旅，並協同國際夥伴推廣台灣觀光。

Klook執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）表示：「2022年是個關鍵且極具意義的一年，世界各地迎來了旅遊解封，我們也看見跨境旅遊的快速成長，目前Klook月流量較去年同期增加100%，和疫情前相比Klook用戶規模成長2倍以上，加上與Booking.com等國際夥伴展開戰略合作，以及全球超過20個在地團隊的串連，代表Klook在2023年甚至未來，我們有更強勁的資源和動能引領跨境旅遊快速復甦，甚至協同各個主要市場共同推廣台灣觀光。」

2023年是旅遊強韌年（travelsilience）：面臨各種不確定時仍積極出走、渴望海外旅遊

全球邊境解封，旅遊新世代也即將來臨，Klook針對九個亞太市場包含：台灣、新加坡、香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、南韓、日本進行《2023亞太區旅客行為大調查》，掌握亞太區旅客對海外旅遊的信心水準和旅遊樣態，歸納出2023旅遊關鍵趨勢：

趨勢1 - 即使感到焦慮但仍對旅遊充滿憧憬和行動力：根據《2023亞太區旅客行為大調查》，有77%的亞太區旅客對海外旅遊感到焦慮，主要擔心出遊成本太高（63%）和染疫風險（39%），但仍有81%亞太旅客期待2023年能來趟國外旅行，其中以香港和新加坡旅客最具行動力，更有42%亞太旅客計畫2023年至少安排兩趟海外旅遊，顯示即使充滿旅遊焦慮，旅客仍不放棄出遊的機會。

趨勢2 - 出遊天數拉長、提前規劃預訂：預計明年安排海外旅遊的亞太旅客中，超過50%的人準備規劃6天以上的旅行，拉長停留的時間；更有50%亞太區旅客會提前規劃旅程來降低旅遊焦慮，而四成會購買旅遊保險，或是選擇淡季出遊避開人潮。

趨勢3 - 旅遊預算不減反增：高達81%的亞太旅客在海外旅遊預算上，將與今年持平或甚至更高；而面臨明年的通膨趨勢僅有34%旅客表示會縮減旅遊預算。

Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示：「歷經兩年多無法自由出國旅行的日子，旅客比以往更加珍惜每一次的出遊機會，積極出走的動能在明年將更為明顯；我們預測2023年將是『旅遊強韌年（travelsilience）』，由travel（旅遊）與resilience（韌性）兩個字組合而成，展現旅客即使充滿焦慮仍渴望出遊的旅遊樣貌，進而提前規劃旅程，甚至增加旅遊天數或提高預算。

Klook作為全球旅遊及體驗預訂平台，旅客除了能在Klook上找尋各種旅遊靈感外，更希望透過提供各種景點門票、遊程、交通、美食與住宿等選擇，讓旅客能一站式購足旅途必需，降低出遊的不確定性，提升對海外旅遊的信心。」

2023年台灣旅客將積極走出亞洲，追求獨特、嶄新且小眾的旅遊體驗

除《2023亞太區旅客行為大調查》外，Klook依據2022下半年台灣用戶購買海外旅遊商品的預訂數和流量，盤點出「景點門票熱銷 Top 15」「體驗遊程熱銷 Top 15」以及「人氣竄升 Top 10」等年度榜單；熱銷榜單中可看到日本旅遊商品依舊最受歡迎，包括東京澀谷天空Shibuya sky、東京豐洲teamLab Planets，以及北海道一日遊或是和服體驗等皆紛紛入榜；韓國、泰國和新加坡等地的景點體驗也備受關注，例如新加坡的濱海灣花園、韓國南怡島和鐵道自行車體驗，而經典的曼谷水上市場一日遊更勇奪體驗遊程熱銷Top 15榜單第一名。

從榜單中也能一窺台灣旅客明年海外旅遊的偏好；從熱銷榜單中看到除了亞洲目的地外，也有多個歐洲經典行程上榜，像是能恣意探索充滿歷史古韻中世紀建築的法國聖米歇爾山一日遊，或是到義大利西斯汀教堂，感受米開朗基羅大型穹頂溼壁畫《創世紀》帶給人的震撼，顯示台灣旅客漸漸走出熟悉的亞洲，往歐美等地探索，也反映出台灣旅客對出國旅行的信心正逐步恢復。

此外除了依舊熱門的經典行程，從年度熱銷和人氣竄升榜單中也看到台灣旅客追求獨特旅遊體驗的渴望，例如到紐西蘭搭乘直升機去冰川健行，或是跟著導遊的腳步走訪南韓DMZ非軍事區，深入南北韓戰爭和冷戰等歷史；台灣旅客也開始越玩越深入，將目光放在探訪戶外郊區及小眾景點，例如到日本南部宮崎一日遊，走訪阿蘇山熔岩侵蝕形成的高千穗峽谷；從東京澀谷天空、大阪長居植物園teamLab等嶄新景點的熱銷，也能看出疫情後才爆紅的新景點也持續獲得台灣旅客的青睞。

Klook全面啟動國旅、出境、入境三引擎

今年是跨境旅遊復甦元年，2023年預期海外旅遊業務將持續高速成長，不僅出入境旅行持續熱絡，玩法也將比疫情前更加豐富多元。