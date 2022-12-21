元旦交通新制有四項 其中18至20歲得自行臨櫃辦理儲匯相關業務

交通部今晚宣布明（2023）年元旦將有四項新制實施，其中配合民法將成年年齡從20歲下修至18歲，訂於2023年1年1日施行，中華郵政公司開放18至20歲的客戶，亦得自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，免再經法定代理人同意。

元旦四項新制包括：

1.不再補助市區客運購置柴油大客車

配合2030年市區公車全面電動化政策，自2023年度起市區客運車輛汰舊換新及新闢路線購車僅補助電動大客車，柴（汽）油大客車不予補助。2023年1月1日起實施。

2. 國際商港港埠費率上限調整方案

國際商港港埠費率上限自1998年迄今已24年未調整，為反映港埠服務業者經營成本，港埠費率上限自2023年1月1日起原則調漲10%，並因應船舶大型化調整相關港灣收費級距，期能改善港區作業環境，並提升港埠服務業者服務品質。2023年1月1日起實施。

3. 郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業

為提升民眾申請數位存款帳戶之便利性，增加多元身分驗證管道。本國成年人以線上方式開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人得親持雙證件至郵局窗口辦理。2023年1月3日（上班日）起實施。

4. 開放18至20歲客戶亦得自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務

配合民法將成年年齡從20歲下修至18歲，並訂於2023年1年1日施行，開放18至20歲客戶亦得自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，免再經法定代理人同意。2023年1月3日（上班日）起實施。