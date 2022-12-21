快訊

房市爽日子結束！ 顏炳立：今年虎嘯貓聲、明年狡兔追月

元旦交通新制有四項 其中18至20歲得自行臨櫃辦理儲匯相關業務

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

交通部今晚宣布明（2023）年元旦將有四項新制實施，其中配合民法將成年年齡從20歲下修至18歲，訂於2023年1年1日施行，中華郵政公司開放18至20歲的客戶，亦得自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，免再經法定代理人同意。

元旦四項新制包括：

1.不再補助市區客運購置柴油大客車

配合2030年市區公車全面電動化政策，自2023年度起市區客運車輛汰舊換新及新闢路線購車僅補助電動大客車，柴（汽）油大客車不予補助。2023年1月1日起實施。

2. 國際商港港埠費率上限調整方案

國際商港港埠費率上限自1998年迄今已24年未調整，為反映港埠服務業者經營成本，港埠費率上限自2023年1月1日起原則調漲10%，並因應船舶大型化調整相關港灣收費級距，期能改善港區作業環境，並提升港埠服務業者服務品質。2023年1月1日起實施。

3. 郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業

為提升民眾申請數位存款帳戶之便利性，增加多元身分驗證管道。本國成年人以線上方式開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人得親持雙證件至郵局窗口辦理。2023年1月3日（上班日）起實施。

4. 開放18至20歲客戶亦得自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務

配合民法將成年年齡從20歲下修至18歲，並訂於2023年1年1日施行，開放18至20歲客戶亦得自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，免再經法定代理人同意。2023年1月3日（上班日）起實施。

客運 郵局

延伸閱讀

台中市公車評鑑出爐 5家乙等、11家甲等攸關補貼款

花蓮6.2地震搖晃劇烈 市區飯店外牆磁磚掉落砸中轎車

行人地獄！CNN評交通亂象 營建署：積極改善市區道路品質

台鐵實質資產驚人 王國材估可達4兆元

相關新聞

信義房屋以3.12億元買馬國7.7萬坪土地 未來將開飯店

後疫情時代，觀光旅遊蓄勢待發，信義房屋（9940）看準觀光商機，將在馬來西亞展開新飯店。信義房屋（9940）今（21）日...

預售禁止換約上路前 「桃竹中南高」恐有換約讓利潮

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售禁止換約通過初審，過去一兩年預售越熱的區域受影響越重，市場也可能出現一波讓利...

房市爽日子結束！ 顏炳立：今年虎嘯貓聲、明年狡兔追月

北威今（21）日舉行「2023展望」年終論壇，對於房市看法，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，今年虎年房市整體呈現「虎嘯市場...

從切雞肉做起的「負二代」 七年級麥味登少主卓靖倫不做乖乖牌反讓父親安心交棒

擁有知名品牌麥味登的揚秦（2755）老董事長卓元裕宣布退休，二代少主卓靖倫正式接班。卓元裕日前發出一封公司內部信，談及公司這幾年的發展，並肯定卓靖倫自2015年擔任執行長以來的表現。25年前，卓元裕獲選第六屆創業楷模，而今年卓靖倫獲選第45屆創業楷模，一門雙傑，如今把公司交棒給兒子，他很放心。

預售逃命潮倒數？打炒房初審過關 「這幾區」恐成一線重災區

立法院今（21）日審議《平均地權條例》修正草案，其中最備受關注的預售禁止換約也通過初審，而過去兩年預售市場熱絡的區域，可...

史上最強打炒房初審過關 業者：房市恐出現2股「多殺多」逃命潮

立法院內政委員會今(21)日通過平均地權條例修正草案，內政部代理部長花敬群表示，若順利三讀，希望在三個月內完成子法並實施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。