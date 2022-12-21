房市爽日子結束！ 顏炳立：今年虎嘯貓聲、明年狡兔追月

北威今（21）日舉行「2023展望」年終論壇，對於房市看法，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，今年虎年房市整體呈現「虎嘯市場、只剩貓聲」，在政策打房、斷金流下，黑天鵝變大隻，「房市爽日子結束了」，明年兔年更是「狡兔追月」，只能用歌曲「黯淡的月」來形容明年房市冷淡。

北威今日舉行年終論壇，對於房市景氣，顏炳立表示，現在回頭看年初的預估，就統計量來看，包括量、價、買氣3大指標都已經呈現量縮，他在年初的預測大致正確，整體房市量縮，「年初講的，年底回頭看真的有點冷」，預估房市短期內不能預期有報復性反彈，房價要反彈上漲也不容易，整體房市投資有難度，黑天鵝變大隻了。

他也說，今年是虎年，但台灣房市基本上是「虎嘯市場、只剩貓聲」，形容是貓把自己畫成老虎，許多人想回到過去2、3年房市榮景，恐要等到花謝、往事只能回味。

顏炳立說，今年土地市場量能較去年約減少4成，商用不動產也沒有爆量表現，約減少8%左右，而前10月移轉棟數約26.6萬棟，全年頂多31.8萬棟，較去年也有落差。

他也回顧，2021年房市是歌曲是「孤戀花」，今年則是「雲中月圓」，關鍵字是穩、溫、量縮，今年第一季其實已經量縮，即使有人在看也無人成交，第二季因為沒有成交，房市開始期待下半年，到了第三季就只能期待跟回味，至今第四季就剩下無奈與等待。

他強調，房市量能很重要，量一縮買氣就沒了，以近年房市來看，去年應是近年最大量，今年房市量能萎縮，爽日子結束了，只能期待回憶與期待，不甘願又何奈。對於明年第一季預測，他認為房市買賣雙方會持續拔河，第二季開始就看賣方要撐多久。