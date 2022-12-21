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預售逃命潮倒數？打炒房初審過關 這幾區恐成一線重災區

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

立法院今（21）日審議《平均地權條例》修正草案，其中最備受關注的預售禁止換約也通過初審，而過去兩年預售市場熱絡的區域，可能成一線重災區，市場上也可能出現一波讓利換約潮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，重劃區、房價飆漲區將會是壓力最大的區域，觀察若是未來區域預售換約物件增加，對於區域房價將會有一定壓力，該政策對於房市是「長痛不如短痛」，未來預售投資的特性將會消失，轉變為自用為主的市場，且現在房市已進入盤整期，預售案投資降溫，政策已有類上路的效果。

據信義房屋統計預售實價件數，房地合一2.0上路以來，去年9月後的預售市場交易出現單月萬件的熱潮，最熱的區域包括新竹地區、台中市與高雄市。

若與最近4個月的預售揭露量相比，新竹地區去年9~12月的單月預售交易量，比起近4個月的均量多出1.68倍，台中市多出1.55倍，高雄市則是多出2倍，反映去年的9~12月市場交易熱絡，裡面推估也會有些投資非自用需求購屋，一旦預售禁止換約確定後，政策上路前難免會出現一波換約潮。

不過，因為過去一年各區房價都已有明顯漲幅，政策上路前可能出現一波換約潮，部分投資客可能少賺求出場，對於區域房價也會產生壓力。至於私法人須事先許可且五年內不得轉售，對於豪宅市場將產生衝擊，現在有許多豪宅都登記在公司名下，雖然有機會先向政府取得許可，但高端人士會有資產被政府關注的疑慮，因此高端市場買氣短期恐受到影響。

曾敬德指出，預售禁止換約上路後，投資客就沒有利用預售低自備高槓桿的投資空間，也可以說未來預售將轉變為自用為主的市場，長期房價也會更為穩定，不過投資客也是因為看漲房價，才選擇預售產品上車，現在房價不漲預售投資風氣也消退，政策已經有類上路的效果，市場最擔憂的其實是不確定性，一旦政策定案「長痛不如短痛」，市場也會很快速調整適應。

資料來源／信義房屋彙整
資料來源／信義房屋彙整

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