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BMW7系列豪華長軸旗鑑今登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
BMW總代理汎德今(21)日特別選在匯聚創意能量與多元創新的藝文樞紐的文一台北表演藝術中心舉辦結「This is Forwardism覆不凡新境-全新世代7系列豪華旗發表」。黃淑惠攝
BMW總代理汎德今(21)日特別選在匯聚創意能量與多元創新的藝文樞紐的文一台北表演藝術中心舉辦結「This is Forwardism覆不凡新境-全新世代7系列豪華旗發表」。黃淑惠攝

BMW勇於不斷追求創新「This is Forwardism」顛覆不凡新境，全新世代BMW7系列豪華長軸旗鑑今天正式登場，全新世代BMW7系列將導入735iLuxury、740iLuxury、740i Excellence、7xDrive60 Luxury 與I7xDriv6 Excellence，售價依序分別為488萬元、595萬元、638萬元、655萬元及698萬元。

BMW總代理汎德（2247）今(21)日特別選在匯聚創意能量與多元創新的藝文樞紐的文一台北表演藝術中心舉辦結「This is Forwardism覆不凡新境-全新世代7系列豪華旗發表」。

BMW勇於不斷追求創新、持續覆眾人想像，這次推出全新世代BMW7系列集未科技、藝術美學卓越框架的創新，塑出下一個世代的頂尖與王者態勢，SWAROVSKI水晶鑲嵌燈與BMW飾光水箱護罩結合BMW雙色外觀，座艙內還採用曲面懸浮式螢幕、車壇唯一31.3时BMW 懸浮式劇院幕結合後座豪華總座椅與55时後座專屬觸控螢幕。

汎德也表示，頂尖豪華旗艦BMW 大7系列12月21日重磅車款，其中全新世代7系列更位居BMW Luxury Class頂級豪華車系，以頂尖優越的材質結合創新功能，創造出前所未有的舒適乘坐體驗，目前735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence等車款均已正式展開預售，預計年底前即可在台上市，明年正式交車，全面搶攻豪華客群需求。

此外，汎德永業指出，2023年將會是BMW電動車產品線強勢的一年，目前已有iX M60、iX、i4等電動新車在台上市，而全新純電轎跑車i4也將於明年第一季大量抵台，可望再帶動新一波交車熱潮，此外從豪華旗艦i7 xDrive60、全新BMW iX1純電運動休旅預收單也相當火熱情況來看，公司看好電動車的銷售動能將可望延續至2023年。

「This is Forwardism」顛覆不凡新境，全新世代BMW7系列豪華長軸旗鑑今天正式登場。黃淑惠攝
「This is Forwardism」顛覆不凡新境，全新世代BMW7系列豪華長軸旗鑑今天正式登場。黃淑惠攝

BMW 汎德

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