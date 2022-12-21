平抑年節物價 萊爾富公布整買零取年度熱賣TOP 5

年關將近，加上近期物價波動大，萊爾富建議，透過線上APP「整買零取」功能，以量販價格一次購買，可分批跨店兌換取貨，完全不用擔心囤貨問題，甚至還可轉贈親友。萊爾富也公布了2022年Hi-Life VIP APP內的整買零取年度熱賣TOP 5品項，分別由現煮咖啡、鮮奶、冷藏飲品、異業票券與日用品等五大類別，成為今年最熱銷的商品前五強，其中，又以Hi Café 大杯拿鐵咖啡穩居熱銷排行榜冠軍。

為讓小資族在年前省一波，萊爾富Hi-Life VIP APP內的整買零取精心規劃一系列省錢救荷包的優惠，包含節慶限定的聖誕跨年趴、Hi Café 咖啡、小資組合優惠、豆漿牛奶、飲料冰品、人氣食品、鮮食冷凍品、日用品、餐飲券等主題館別，商品最低3.2折起，讓小資會員安心過好年，荷包輕鬆省。

萊爾富整理2022年Hi-Life VIP APP內的整買零取年度熱賣TOP 5排行，據內部統計，最熱銷的第一名是現煮咖啡，看好黑金商機，不僅推出「週一會員日」、「週五咖啡日」與特定節慶等咖啡特惠檔期，同時也在Hi-Life VIP APP內的整買零取推出不同杯數與組數的現煮咖啡優惠，滿足不同需求的消費者購買，其中又以Hi Café 大杯拿鐵咖啡穩居熱銷排行冠軍，其中整買零取寄杯兌換佔約5成5、門市現售佔4成5，因此讓現煮咖啡穩居萊爾富整買零取的熱銷榜第一名。

而許多家庭補充日常所需的營養必備的鮮奶，則列為第二名，其中又以光泉全脂鮮乳936 mL最為熱銷，另外，整買零取推出鮮乳多入組的銷售量會較平日高出3至4倍；第三名的冷藏飲品，除具折扣、兌換便利性之外，整買零取也會不時推出新品與熱銷飲品穿插特惠，讓會員買得開心又划算，嚐鮮、省荷包一次兼顧，因此擠進年度熱銷第三名。

第四名異業票券，萊爾富自今年3月首度攜手速食名店「漢堡王」於Hi-Life VIP APP內的整買零取推出餐飲券，只要是萊爾富會員，都可透過手機進入Hi-Life VIP APP內的整買零取專區買到異業的各式商品電子票券，目前與「漢堡王」、「ikari怡客咖啡」等知名餐飲品牌合作，平均一個月可賣超過1萬張。萊爾富表示，透過數位複合經營方式，運用線下門市展示，與線上Hi-Life VIP APP內的整買零取做數位導流及票券核銷，達成實體複合店不易達成的目標。

第五名日用品，萊爾富在整買零取內推出的日用品，包含衛生紙、濕紙巾、免洗褲、衛生棉到乾電池應有盡有，種類多元，其中又以抽取式衛生紙最為熱銷，主因是讓消費者可免於搬貨與囤貨的壓力，有需求在指定日內到萊爾富門市兌換所需的數量即可，且整買零取的價格，也相較門市單串價格更優惠，甚至還可分享、轉贈親友、揪團團購皆十分便利。