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台灣肯德基也不撐了！明起調漲部分餐點 平均調幅6.2%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台灣肯德基今（21）日表示，考量整體營運成本及全球雞肉供應鏈影響，經全面審慎評估後，將自22日起調整部分餐點售價，異動後菜單價格平均調幅約6.2%，其中，熱門產品單點炸雞調幅6元、薯條調幅4-7元、咔啦雞腿堡調幅6元，花生熔岩咔啦雞腿堡調幅11元、原味蛋撻調幅6元。

此外，過去10年來未調整過價格的飲料類，熱義式咖啡（小）調幅1元、奶茶/可樂/冰檸檬紅茶調幅3-5元。部分商品價格維持不變，包含主餐類2項單點、超值99元雞勵套餐3品項、早餐8品項、點心與飲料4品項。

優惠活動方面，廣受消費者喜愛的ABC輕鬆餐持續提供，以及深受消費者喜愛的官網優惠劵持續回饋，折扣最低42折起。肯德基表示，更將多元優惠雞省活動加碼延長至2023年1月31日止，並鼓勵消費者多使用預定快取服務。

肯德基

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