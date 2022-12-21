高林台塑大樓都更案揭新進度 將提早一年動工

高林（2906）資產活化有新進度，總經理李界羲今（21）日表示，公司目前所在地台塑大樓將提前於明年6月15日通知地主搬遷，並預計2024年9月1日開工、2028年8月完工，較原先進度提前一年。市場預估，都更後台塑（1301）大樓身價將漲破1000億元，為全台最大的地主自辦都更案，高林為該案第五大地主戶，以高林持有3.7%估算，公司持有台塑大樓市值37億元起跳，對照高林目前股本20.9億元，貢獻將超過1.5個股本。

高林今（21）日舉辦線上法說會，由今年11月甫升任總經理的李界羲主持。他表示，台塑都更案進度提前，將自2024年1月1日開始搬遷，公司為因應台塑大樓都更案，今年10月已取得汐止遠雄U-TOWN整層辦公室作為新總部，新總部預計使用8戶、出租4戶。

高林持有台塑大樓土地233坪、建物1070坪，佔這次都更面積6328坪的3.7%，據悉，都更案完工後，高林可望取得商辦北棟5，6樓兩層合計2000坪，以及住宅6A、6B兩戶合計170多坪。由於台塑大樓是高林集團的起家厝，公司未來不打算出售，將以出租的模式活化資產，也會留一辦公室自用。

在其他土地資產方面，高林樹林廠辦大樓為集團物流中心，已於12月14日正式取得使用執照，至於南港軟體園區二期總坪數1078.79坪的辦公室則維持出租。

李界羲也提到，高林今年新投資的三和健康和亞洲物流業務進度，其中，高林持股16%的三和健康在嘉義太保市設立寶島健康園區，包含建物地上10層、地下2層建築物，樓地板面積共約10,136坪，可使用土地面積約5,140坪，將納入3個200床長照中心、98床地區醫院與日照中心，周圍土地則將規劃為其他養護機構或商業用途，今年11月已通過寶島醫院設立核可，明年初起逐步開設長照中心第一階段200張長照床。

另，高林持股20%的亞洲物流，前身為台灣菸酒公司轉投資事業，今年該公司進行改組，現有業務為承攬菸酒類產品及民生消費品的運輸及配送服務。主要客戶除台灣菸酒公司、金門酒廠，近期還新增蝦皮購物，負責蝦皮店到店配送。