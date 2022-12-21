快訊

訃聞接不完！ 大陸多位知名人士近日紛紛「因病過世」

「理科太太的諮商筆記」不賣了！ 內容改放在Podcast全面退費

高林台塑大樓都更案揭新進度 將提早一年動工

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

高林（2906）資產活化有新進度，總經理李界羲今（21）日表示，公司目前所在地台塑大樓將提前於明年6月15日通知地主搬遷，並預計2024年9月1日開工、2028年8月完工，較原先進度提前一年。市場預估，都更後台塑（1301）大樓身價將漲破1000億元，為全台最大的地主自辦都更案，高林為該案第五大地主戶，以高林持有3.7%估算，公司持有台塑大樓市值37億元起跳，對照高林目前股本20.9億元，貢獻將超過1.5個股本。

高林今（21）日舉辦線上法說會，由今年11月甫升任總經理的李界羲主持。他表示，台塑都更案進度提前，將自2024年1月1日開始搬遷，公司為因應台塑大樓都更案，今年10月已取得汐止遠雄U-TOWN整層辦公室作為新總部，新總部預計使用8戶、出租4戶。

高林持有台塑大樓土地233坪、建物1070坪，佔這次都更面積6328坪的3.7%，據悉，都更案完工後，高林可望取得商辦北棟5，6樓兩層合計2000坪，以及住宅6A、6B兩戶合計170多坪。由於台塑大樓是高林集團的起家厝，公司未來不打算出售，將以出租的模式活化資產，也會留一辦公室自用。

在其他土地資產方面，高林樹林廠辦大樓為集團物流中心，已於12月14日正式取得使用執照，至於南港軟體園區二期總坪數1078.79坪的辦公室則維持出租。

李界羲也提到，高林今年新投資的三和健康和亞洲物流業務進度，其中，高林持股16%的三和健康在嘉義太保市設立寶島健康園區，包含建物地上10層、地下2層建築物，樓地板面積共約10,136坪，可使用土地面積約5,140坪，將納入3個200床長照中心、98床地區醫院與日照中心，周圍土地則將規劃為其他養護機構或商業用途，今年11月已通過寶島醫院設立核可，明年初起逐步開設長照中心第一階段200張長照床。

另，高林持股20%的亞洲物流，前身為台灣菸酒公司轉投資事業，今年該公司進行改組，現有業務為承攬菸酒類產品及民生消費品的運輸及配送服務。主要客戶除台灣菸酒公司、金門酒廠，近期還新增蝦皮購物，負責蝦皮店到店配送。

台塑 都更

延伸閱讀

台塑集團 組儲能國家隊

王瑞瑜 扮台塑新事業推手

商品車過境 遼寧啟動海、公路聯運

台塑新智能：拚磷酸鋰鐵模組到電池芯100%國產化

相關新聞

開後門？資本額5萬公司包離岸風電業務 王國材：依法規同意籌設

今年4月1家「海立航空有限公司」計畫承做離岸風力發電直升機業務，向民航局提出籌設許可未通過，疑在經濟部與交通部高層「溝通...

擠下運動品牌adidas！Lululemon只花24年翻全球第二大：養客3大秘訣

加拿大運動品牌Lululemon看好台灣市場，積極展店的背後，源自於台灣驚人的消費力。3年內，在台寫下營業額暴增3倍的佳績，其實全靠三大策略培養死忠顧客。

巨大50年第1次延票、認發信溝通「有點粗糙」…杜綉珍看到什麼才非做不可？5關鍵解密

一向是台股績優生的自行車龍頭巨大集團，日前才風光舉辦50周年慶典，卻因為一紙通知供應商延票公告，面臨空前危機，是海嘯還是逆風？

不確定因素多 黑松：明年營運仍樂觀看待

受到原物料價格大漲影響，飲料大廠黑松今年營運表現平平。但黑松表示，對於明年營運仍樂觀看待，只是不確定因素仍多，還需要十分...

搶攻商用車 HINO推出3.49噸自排、長軸商用車

搶攻商用車市場換車商機，HINO商用車台灣總代理和泰汽車全新導入長軸車型及搭載自排變速箱的HINO 3.49噸商用車，大...

海龍離岸風電計畫水下基礎合約啟動 攜世紀風電打造台灣最大水下基礎

海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）擇定世紀離岸風電設備股份有限公司（Cen...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。