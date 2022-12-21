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不確定因素多 黑松：明年營運仍樂觀看待

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
黑松今舉行法說會，樂觀看待明年營運。黑松提供。
黑松今舉行法說會，樂觀看待明年營運。黑松提供。

受到原物料價格大漲影響，飲料大廠黑松今年營運表現平平。但黑松表示，對於明年營運仍樂觀看待，只是不確定因素仍多，還需要十分努力。

黑松今年初遭遇強大成本壓力，包括糖、紙箱、咖啡、奶粉等原料通通漲，成本來不及轉嫁，獲利進度一度落後，5月宣布調漲黑松沙士等產品售價，幫助第二季獲利回穩，而飲料本業在7、8月進入旺季後，開始追補第一季落後的業績，截至11月為止，整體飲料持平，整體酒類代理事業較去年成長5.7%。

對於明年營運，黑松表示，最大的壓力來自於原物料價格，去年光是原物料成本就比前年增加了5000~6000萬元，而今年漲幅更大，比去年再高出約1.4億元，累計兩年時間成本就增加了2億元，此外，包還不斷上漲的人事成本、技術人員缺乏等缺工問題也都是不確定性因素。

但黑松也說，疫情已經趨緩，餐飲業也有明顯復甦，對於飲料的消費需求也有明顯帶動，未來產品開發將以全家人的健康訴求為主，明年將陸續推出乳酸菌、機能飲及無糖茶等產品，積極拓展保健事業，希望共創健康、歡樂環境。

黑松表示，觀察近年消費市場，受疫情影響，消費者除了更重視健康議題，同時也承受了不少外在壓力，健康產品從以往傳統功能，變得更細分化，「機能感」食品飲料表現更優異。

此外，黑松也說，與去年同期相比，黑松生技在自有官網電商方面有超過3成的成長，今年推出的新品「黑松青汁酵素益生菌」以青汁加上益生菌的獨特設計，成為市場上非常創新的保健品，是是黑松生技今年銷售最好的品項之一，積極拓展保健事業，掌握健康生活商機。

黑松也說，代理的50度金門高粱，開發多款主題酒熱銷，帶動金高整體銷售成長，今年更積極推出各式主題酒，擴大購買族群；同時也持續推廣「53.2度緞金龍」，搶攻甜順型中式白酒市場，擴大營收達到庫存逐步降低的目標，其他酒品像是CHOYA梅酒的部份連續3年穩定成長，今年約成長7%左右，截至11月為止，整體酒類事業比去年成長5.7%。。

黑松表示，隨著邊境逐步開放，黑松在桃園機場的自販機已陸續重啟營運達7成以上，後續將配合航班與候機室開放狀況，持續恢復營運，預估明年第一季可全面恢復，未來將持續推動「自販機再進化」，希望強化數位運用，創造自販機營運新動能。

黑松 原物料

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