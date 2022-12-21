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接手爛尾樓又爆雷！永和樺福水悅27戶淪法拍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
樺福水悅。取自google map
樺福水悅。取自google map

遠航董事長張綱維旗下又有資產淪落法拍，地點位於新北市永和區的「樺福水悅」社區，共27戶，總底價合計10.9億，拆算每坪均價達116.8萬元。寬頻房訊發言人徐華辰表示，此一底價明顯高於市價，預料要到四拍，甚至要到第二輪才能拍掉。

張綱維擅長整合爛尾樓重新包裝後出售，他涉嫌掏空遠航遭起訴後，其所成立的樺福集團名下資產，陸續遭到法拍，其中包括不少爛尾樓，如淡水小坪頂「環遊郡」。

預計明年1月12日進行一拍的樺福水悅，原本也是台鳯集團推案，但只蓋了兩層樓就停工，閒置多年後，由張綱維接手拆除重建，改名為「樺福水悅」，並於2009年推案銷售，其中部分房屋留在樺福集團旗下銘漢建設開發名下。

根據法院公告，銘漢建設持有的27戶「樺福水悅」，多為中高樓層，分成3標，甲標共12戶，底價多在3,000萬元以上，乙標12戶，底價在2,500萬元到2,600萬元之間，丙標三戶，底價1,900萬元上下，以總底價拆算各戶平均單價，一坪約116.8萬元。

徐華辰表示，樺福水悅位於永和環河西路，具水岸景觀，條件不錯，不過，實價資料該棟成交行情一坪在50萬到55萬元之間，一拍底價多達116萬元，明顯偏高，而且標的全部不點交，預料即使每拍打8折，到第一輪第四拍可能還拍不出去。

張綱維 遠航 市價

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