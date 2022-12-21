資本額5萬公司包離岸風電業務 王國材：是王美花直接溝通

今年4月1家「海立航空有限公司」計畫承做離岸風力發電直升機業務，向民航局提出籌設許可未通過，疑在經濟部與交通部高層「溝通」後翻盤，且根據公開資料顯示，該公司資本額僅5萬元，以每月1萬元租借台北市共享辦公室「1個座位」，引發質疑。交通部長王國材今於立法院答詢更表示，此案是經濟部長王美花親自向他溝通。

德國企業Heli Service International GmbH今年4月與國內「台灣海力有限公司」共組合資公司，成立「海立航空有限公司」，向民航局提出籌設許可，計畫承做離岸風力發電直升機業務。民航局11月因申請籌設文件內容不符規定不同意籌設。

立法委員洪孟楷今於立法院交委會表示，根據公開資料顯示，該公司資本額僅5萬元，董事只有1位，在台北市松山區民權東路商務中心租1個位子，且同地址另有開發公司、裝潢公司、旅行社及生物科技公司等2、30家公司，先前申請籌設許可已被民航局打回票，竟然動用經濟部及交通部高層，質疑背後有不當勢力。

王國材表示，先前是王美花直接與他溝通，考量現在很多離岸風電公司從國外來，在國外有配合很好的直升機公司，經濟部認為在離岸風電發展上有這樣的公司配合非常重要，就把它引到國內，但普通航空業有規定國外投資不能超過50%，皆依相關規定通過，且公司資本額為5千萬元。

洪孟楷指出，一間資本額僅5萬元的外商公司動用2位部長幫忙開後門，質疑是「黑心快篩小吃店」翻版，公開資料都顯示資本額是5萬元，有人宣稱5千萬元是否代表有人說謊、被蒙蔽。此外，當初開發離岸風電產業宣稱要培植本土產業，民航局通過的國內直升機廠商有11家，現在卻要放行1人的外商公司，到最後投資離岸風電錢都被外國人賺走。