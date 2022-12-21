快訊

資本額僅5萬公司包離岸風電業務 王國材：是王美花直接溝通的案子

台積電明年首季營收恐跌谷底 魏哲家揭業者不知道的錢景

軍事科技的燙手山芋：人工智慧恐引發第三次世界大戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資本額5萬公司包離岸風電業務 王國材：是王美花直接溝通

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材。記者曾原信攝影／報系資料照
交通部長王國材。記者曾原信攝影／報系資料照

今年4月1家「海立航空有限公司」計畫承做離岸風力發電直升機業務，向民航局提出籌設許可未通過，疑在經濟部與交通部高層「溝通」後翻盤，且根據公開資料顯示，該公司資本額僅5萬元，以每月1萬元租借台北市共享辦公室「1個座位」，引發質疑。交通部長王國材今於立法院答詢更表示，此案是經濟部長王美花親自向他溝通。

德國企業Heli Service International GmbH今年4月與國內「台灣海力有限公司」共組合資公司，成立「海立航空有限公司」，向民航局提出籌設許可，計畫承做離岸風力發電直升機業務。民航局11月因申請籌設文件內容不符規定不同意籌設。

立法委員洪孟楷今於立法院交委會表示，根據公開資料顯示，該公司資本額僅5萬元，董事只有1位，在台北市松山區民權東路商務中心租1個位子，且同地址另有開發公司、裝潢公司、旅行社及生物科技公司等2、30家公司，先前申請籌設許可已被民航局打回票，竟然動用經濟部及交通部高層，質疑背後有不當勢力。

王國材表示，先前是王美花直接與他溝通，考量現在很多離岸風電公司從國外來，在國外有配合很好的直升機公司，經濟部認為在離岸風電發展上有這樣的公司配合非常重要，就把它引到國內，但普通航空業有規定國外投資不能超過50%，皆依相關規定通過，且公司資本額為5千萬元。

洪孟楷指出，一間資本額僅5萬元的外商公司動用2位部長幫忙開後門，質疑是「黑心快篩小吃店」翻版，公開資料都顯示資本額是5萬元，有人宣稱5千萬元是否代表有人說謊、被蒙蔽。此外，當初開發離岸風電產業宣稱要培植本土產業，民航局通過的國內直升機廠商有11家，現在卻要放行1人的外商公司，到最後投資離岸風電錢都被外國人賺走。

王國材表示，現在離岸風電水上機組很多必須有特殊技術的直升機公司來做，已確認該公司在國內投資超過5成，資本額達5千萬元，到台灣落腳也要求與本土公司合資，並依規定通過審查。

立法委員洪孟楷表示，根據公開資料顯示，海力公司資本額僅5萬元，在台北市松山區民權東路商務中心僅租1個位子。圖／取自「公司資料庫」網站
立法委員洪孟楷表示，根據公開資料顯示，海力公司資本額僅5萬元，在台北市松山區民權東路商務中心僅租1個位子。圖／取自「公司資料庫」網站

民航局 直升機

延伸閱讀

不禮讓行人、超速加重罰鍰 王國材提道交條例修正3重點

台鐵工會不滿公司化揚言春節罷工 王國材：像家人吵架

台中會展中心西側延宕 王美花承諾：重估財務明年3月報院

影／王國材與林姿妙走跨港大橋直呼太美 興奮拍照

相關新聞

資本額5萬公司包離岸風電業務 王國材：是王美花直接溝通

今年4月1家「海立航空有限公司」計畫承做離岸風力發電直升機業務，向民航局提出籌設許可未通過，疑在經濟部與交通部高層「溝通...

台塑集團 組儲能國家隊

台塑集團組儲能國家隊，轉投資的新智能攜手翰可能源、眾樹能源搶攻儲能案場商機。第一期將投資15億元於五縣市興建六大儲能案場...

泰山前董座 可能回鍋掌權

泰山經營權大戰已到白熱化，龍邦持續加碼泰山股權逼近過半，市場傳出19日鉅額交易賣方是泰山前董座詹岳霖，據悉，龍邦與詹岳霖...

接手爛尾樓又爆雷！永和樺福水悅27戶淪法拍

遠航董事長張綱維旗下又有資產淪落法拍，地點位於新北市永和區的「樺福水悅」社區，共27戶，總底價合計10.9億，拆算每坪均...

大安區老牌鐵板燒出走 新餐飲租客43.5萬卡位

實價登錄揭露，台北市大安區信義路四段一處百坪店面，前身為老字號的嘟柏林鐵板燒餐廳，今年11月新租客以每月43.5萬元租下...

高雄「故事屋」1年賣不掉 3屍民宅傳打5折、1600萬求售

高雄市三民區一棟待出售的透天民宅，去年11月底有2女1男陳屍家中，死者為屋主兒子、媳婦及親家母，排除他殺嫌疑。去年底屋主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。