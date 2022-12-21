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俄鎳礦巨頭大減產 華新擁鎳礦成贏家

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新董事長焦佑倫。記者朱曼寧攝影／報系資料照
華新董事長焦佑倫。記者朱曼寧攝影／報系資料照

俄羅斯礦業巨頭Nornickel考慮明年減產鎳金屬10％，讓鎳價再度飆高，連帶國內鎳礦概念股華新（1605）近日也備受關注。法人認為，俄羅斯巨頭礦商減產，造成供需方面出現波動，有利於其他掌握鎳礦的公司，而華新因擁有印尼鎳礦，加上明年首季即將量產冰鎳，可能為最大贏家。

據外媒報導，由於歐洲買家不再選擇俄羅斯供應及預計2023年全球鎳有供應過剩的疑慮，俄羅斯礦業巨頭Nornickel正在考慮，將明年鎳金屬產量，削减約10％左右，且已經將減產計畫告知客戶，減產消息一出後，昨（20）日LME倫鎳盤中，漲幅迅速擴大，一度達到7.1%，較週一大反彈，最後收28045美元，漲幅3.05％。

外媒指出，俄烏戰爭打亂了航運、物流、保險，也對俄羅斯Nornickel礦商造成影響，而該礦商控制著全球鎳市場的十分之一左右，今年目標生產20.5至21.5萬噸鎳，明年打算將產量降低10%，加上預期歐洲市場銷量下滑，也打算增加明年對大陸的銷售。

法人指出，由於流動性低，任何供需方面的消息都會放大鎳價的波動，加上庫存低導致今年鎳價居高不下，在電動車未來趨勢下，鎳是電動車電池的關鍵原料，也引爆全球搶鎳大戰，而印尼政府也有意為鎳礦籌組類似石油OPEC的組織，以掌握鎳價定價權，因此擁有印尼鎳礦者被視為手握未來新能源車鎖鑰，華新因擁有印尼鎳礦，後續是否擴大併購印尼鎳礦也備受關注，也被視為指標鎳礦概念股。

華新在電線電纜、不銹鋼、資源事業的多元投資布局，明年起將逐漸發酵。其中，以布局鎳金屬為主的資源事業，近一年鎳礦布局完整，已臻成熟階段，華新2020年在印尼投資設鎳生鐵廠，去年4條產線開始全產全銷，年產3.6萬噸鎳金屬。

華新今年擴大投資印尼旭日、緯創兩公司，並建置冰鎳廠，兩者年產能各達5.5萬噸，別預計明年第1季、2024年第1季量產。預計量產後，華新可按持股比例掌控產能，包括鎳生鐵及冰鎳產能，年產能可提升至8.4萬噸鎳金屬。

法人認為，據專業機構預估，2025年不銹鋼年複合成長率僅4%，電動車達27%，因此以目前價差來看，後續鎳生鐵轉至高冰鎳的動力頗大。

俄羅斯 印尼

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