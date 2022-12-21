電子鎖大廠維夫拉克董座 接任台中建經協會理事長

台中市建築經營協會理事長昨交接，由國內電子鎖大廠維夫拉克董事長連智民接任第13屆理事長。連智民說，受政府升息等政策影響，預估房地產到明年第4季可能還在盤整，明年將以「品牌建築、品牌台灣」為主軸，透過大師講座等提升建築品質，目標會員數增加1成。

台中市建築經營協會第12屆理事長、日灃建設董事長張家駿說，目前會員數為320人，今年在疫情影響下，建築經營協會的活動及各項目標仍百分百達標，期待未來會務蒸蒸日上。

連智民說，新年度協會活動以「品牌建築、品牌台灣」為主軸，包括大師講座、社團、建築講座及參訪等活動不會間斷，並持續參與公益活動，盼會員共好、共學，擦亮各自品牌，讓建築產業更加發光發熱。

連智民指出，近幾年建築成本如人力、土地價格都仍居高不下，品牌的建立格外重要，受政府升息等政策影響，預估到明年第4季都可能還在盤整，明年盼透過建立品牌，帶領建築業提升建築品質，獲消費者認同，並爭取綠建築、宜居建築等政府容積率獎勵。

連智民說明，明年第一季建築經營協會大師講座，將陸續邀請將捷集團總裁、建築師林長勲、捷安特董事長杜綉珍、建築師姚仁喜等人開講，首場大師講座將於明年1月11日登場，由林長勲主講「滬尾藝文休閒園區建築美學」。