81歲前省府主秘張時坤發表「牽手遊山玩水」新書 分享走讀台灣之美

曾擔任台灣省政府新聞處主任秘書及台灣電影文化公司總經理的張時坤，退休後仍然熱愛攝影寫作，筆耕不輟，堪稱文壇老兵，已出版十餘本著作。今年81歲更集結他追雲拍雲海，全省跑透透遊山玩水的散策行旅，出版新書「牽手遊山玩水」，並舉辦新書分享會，包括新竹市前市長童勝男夫婦及許多藝文界及資深媒體人皆出席共享喜悅。

「牽手遊山玩水」共分為熱愛雲海，古道玄機，花團錦簇，從天而降，怒濤拍案，和攬勝拾穗六大章節，千變萬化的文字如行雲流水，歌詠詮釋台灣之美。張時坤表示，退休後喜歡攝影及旅遊，也以文字紀錄旅行的趣事與感動，他60歲才開始學電腦，每天都花好幾個小時坐在電腦前，除了整理追雲海、到各地遊山玩水的照片及影片，更認真用平板及電腦記錄遊記。今年，他整理之前的遊記文章並付梓印刷，81歲再次出書。他笑稱年紀這麼大，出書真是不容易。

張時坤的公務生涯都台灣省政府服務，從基層做起，一直爬升至主任秘書，後擔任台灣電影文化公司總經理。他除了經常發表文章，更和各大報紙副刊舉辦各式文藝營，培養青年學子的閱讀及寫作能力。更首創和民間出版社合作，贊助新人出書，成為他們晉身「作家」的貴人，並組省政藝文訪問團至各地實地考察報導。他創辦的「台灣月刊」也曾獲得金鼎獎，各項創新作法均開公家行政風氣之先。

張時坤的「牽手」郭淑婉曾擔任新竹市政府新聞股長及圖書館長。她說，先生從初中時即愛好文學，1959年任教彰化縣王功國小，即自力創辦「匯潮」雜誌。1962年就讀世界新專（現為世新大學），亦創立「如火文藝社」，並出版「如火」，延續這股熱忱。1964年回到母校彰化縣鹿港中學執教時，也負責主編校刊，這次先生再次出書，她與有榮焉！

張時坤大女兒張宜如目前為旺宏教育基金會執行長，她表示父親很低調，平時都不太講自己的成就，這次出書，她開始爬梳父親精彩的過往，發現許多大作家都很感念父親當年為他們爭取到許多權益及關照之情，父親雖然在公家構關服務，但卻有很多創新的作法，尤其很早就有公關及藝術方面的著作，難怪她會走記者及公關這條路，也非常喜歡藝術！

小女兒張宜真現任中國醫藥大學新竹附設醫院執行長，她說爸爸總能透過淺顯的文字，描寫霎那間的美好，希望爸爸持續熱愛攝影和寫作，她非常佩服爸爸81歲還出書，這樣的毅力也激勵她，未來要出一本書留下美好紀錄。