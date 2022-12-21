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打造金融友善 政策核心是平權

文／ 戴瑞瑤

聯合報與北富銀共同舉辦的「富邦金融友善倡議論壇」20日登場，邀請金管會銀行局副局長童政彰、金融消費評議中心董事長林志潔發表演講，會中除說明金管會在金融友善的核心政策，同時探討金融業在社會中應善盡的責任。

聯合報與北富銀合辦的「金融友善論壇」20日舉行，金融消費評議中心董事長林志潔（左起）、金管會銀行局副局長童政彰、 北富銀總經理郭倍廷、北富銀資深副總吳薏菱、聯合新聞網總編輯王茂臻合影留念。 圖／陳正興攝影
聯合報與北富銀合辦的「金融友善論壇」20日舉行，金融消費評議中心董事長林志潔（左起）、金管會銀行局副局長童政彰、 北富銀總經理郭倍廷、北富銀資深副總吳薏菱、聯合新聞網總編輯王茂臻合影留念。 圖／陳正興攝影

金管會訂定期溝通、組織文化等5項計畫致力移除金融服務障礙

聯合報副內容長、聯合新聞網總編輯王茂臻開場指出，金管會主委黃天牧上任以來一直提到公平待客、誠信金融的理念。希望透過聯合報與北富銀，把金融友善理念溫度傳遍各地，相信在金管會帶領下，金融業能順利邁向二○二三年。

北富銀總經理郭倍廷表示，在金管會的推動下，銀行落實公平待客、打造友善金融環境已成為最大目標，愈來愈多金融機構重視社會影響力，北富銀持續深耕金融友善，希望擔任友善金融服務的領航者，近年透過與多家社企、團體溝通，了解各障別的身心障礙者需要怎樣的金融服務，成為提供真人手語翻譯服務的首家銀行，盼持續為打造金融友善環境盡一份心力。

銀行局副局長童政彰以「友善金融」為題發表演講，他說金管會在推動普惠金融政策上最重要的工作是「營造友善金融環境」，政策的核心就是「平權」。二○○七年社會希望銀行廣設無障礙ＡＴＭ，當時金融機構的思維是「我要保護你」；隨著二○○七年推出「身心障礙權益保障法」，法規從恩給、保護演進到平權，希望移除金融服務過程的障礙，讓每位民眾享有金融服務。

童政彰指出，金管會在金融友善政策訂出五項重要工作計畫，包含定期溝通、組織文化、標竿學習、教育訓練、完備設施，要求銀行公會每半年跟各障別團體溝通；今年排定訪查十一家金融機構的友善服務，訪查結果函報其他銀行共同學習。

金融消費評議中心董事長林志潔則以「普惠、友善與人權」進行專題演講，她表示，公平待客不是從天降而的原則，金融業誠信與永續經營、善盡保護責任，除金融機構領導人與員工深切認知外，消費者也要充實自我專業知能，因此金融消費評議中心近年積極與弱勢群體、ＮＧＯ，合作編寫特殊群體需要的金融教材。

此外，金融業是支撐其他行業的必備工具，金融業以前的角色是「賢妻良母」，現在則應當「自己的主人」，必須要做好誠信經營、公司治理、善盡社會責任，才能做好永續。

北富銀手語服務 聽障者上銀行免人陪

聯合報與北富銀合辦的「金融友善論壇」20日舉行，優樂地永續服務公司董事長朱竹元（中）主持「改變台灣的金融暖實力」座談會、北富銀品牌永續部部長楊雅媛（左起）、黑暗對話社會企業總經理扈文傑、聾人協會常務理事牛暄文、弘道老人基金會執行長李若綺列席。 圖／陳正興攝影
聯合報與北富銀合辦的「金融友善論壇」20日舉行，優樂地永續服務公司董事長朱竹元（中）主持「改變台灣的金融暖實力」座談會、北富銀品牌永續部部長楊雅媛（左起）、黑暗對話社會企業總經理扈文傑、聾人協會常務理事牛暄文、弘道老人基金會執行長李若綺列席。 圖／陳正興攝影

北富銀資深副總吳薏菱表示，「平權」不是恩給，金融服務每人都應享有，希望建造出友善服務的金融環境，建立「無差別銀行」。

吳薏菱說，北富銀在建立友善金融服務涵蓋四個面向，包括身心障礙金融服務、樂齡友善、金融防詐與身心障礙金融培力。去年北富銀推出手語服務，行員在疫情期間透過線上訓練學習簡單手語，同時也與台灣手語翻譯協會合作，讓聽障者不需家人朋友陪同，就能到銀行進行金融交易。

吳薏菱也展示新推出的「簽名小卡」，行員可把簽名小卡放在需要簽名的欄位上，讓視障者知道簽名位置，「希望在小事情上讓身障者順利完成流程，就跟一般人一樣。」

優樂地永續服務公司董事長朱竹元則與聾人協會常務理事牛暄文、弘道老人福利基金會執行長李若綺、黑暗對話社會企業總經理扈文傑、北富銀品牌永續部部長楊雅媛進行另一場座談。

朱竹元說，去年三月底台灣身障人數達一一九點八萬人，約占台灣人口百分之五點一，希望金融業可提供更多友善措施。牛暄文指出，對聾人來說，最大困難是當金融業打電話核對資料時，他只能把手機拿給母親接聽，但有些銀行堅持一定要本人，建議銀行內部應註記，改用視訊方式核對資料。

李若綺表示，很多長輩聽可能聽不到或聽不懂，行員可建立如何與高齡聽障者溝通的技巧，扈文傑則教導民眾接觸視障者應採「問拍引報」，「問」是可先詢問是否需要協助、「拍」是用手掌拍對方的手掌讓其知道可以指引，「引」是指明眼人應該走在視障者前面而不是後面，「報」是可用說話的提醒視障者前面道路的障礙。楊雅媛則說，金融業要以開放態度、充分對話，以使用者角度來達到用戶需求。

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