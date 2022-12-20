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房價鬆動了？全台預售成交價季減2％ 台北市跌幅最大

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房價鬆動了？全台預售成交價季減2％ 台北市跌幅最大

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

全台新建案房價在今年Q3首見鬆動，據591新建案統計，今年第3季全台新建案成交價，儘管與去年同期相比，全台仍漲11%，但卻在首見季跌，減幅2％，其中以台北季跌幅最大，季減12.1%，此外，近年情勢一片大好的台中、台南及高雄等地，與上季相比，房價也首見跌幅2%~5%，房價動能明顯減弱。

591新建案指出，現階段房價固然漲多跌少，但隨著貨幣緊縮、持續升息，甚至是打炒房政策捲土重來，市場可說暗潮洶湧，尤其是中南部許多過度依賴投資議題且房價基期低的地區，在大環境「形勢比人強」的壓力下，價量恐將面臨多殺多的疑慮。

以寸土寸金的台北市來說，去年在指標案及熱錢湧進下行情不斷墊高，新案單價已站穩百萬大關。但今年房市氛圍丕變，不只推案量能衰退，至今身為房價領頭羊的高價指標案，僅年初公開的「台北之星」、「新光總統傑仕堡」兩案，房價表現較上季黯淡不少。

不過，新北、桃園、新竹仍是上漲，591指出，受惠前一波房市大多頭餘溫，加上高通膨、營建成本攀升的影響，建商基於毛利考量不願讓利，全台各地房價仍是開高走高，因此短期也較難見回檔。

新北市Q3在高價區塊如三重、新店及板橋等地買氣不減，如「新美齊The Top」在內的新案行情都已定錨在7字頭，部分預售豪宅個案甚至衝破8字頭，價格穩定向上。

表，桃園Q3在小檜溪、龜山A7及青埔幾大重劃區放量下，一口氣有「站前新鋭」、「興富發鉑悦」、「桃大詠」等量體百億的指標案進場下，價格也正式跨過每坪30萬元門檻。

至於房價暴衝的新竹縣市，在新竹東區、竹北市縣三重劃區及近高鐵站等精華區塊帶動下，房價一飛沖天，目前如「寶佳奇磊」、「舒曼花園」等案的成交單價都已見7字頭。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，今年房市走冷，但出於登錄揭露的時間因素，或是個案拉抬，以及建商行銷價格操作方式，房價與市況脫鉤，如今終見新案價跌，實屬合理，走跌的幾都各有合理解釋，除了大環境影響外，如南二都本就僅為南科、台積電（2330），以及新灣區等話題，其餘利多不夠強勁；台中市則為投資市場大本營，現況自住自用為主，不利投資。

至於台北市則在高基期下，風吹草動也會易見下修，當前也不允許高價發展，即便資產族群亦多受累總經，房市將因多重的利空打擊，全面下挫的時間點不遠。

他認為，即便新北、桃園還見漲勢，勢如強弩之末，新竹縣市可能因總價多在一、兩千萬元，也確有竹科效益，房市核心腹地不算大，有恆溫的可能性，不過也提醒，依舊會是在新竹市或竹北區塊，其他地方則回歸基本盤，同大盤環境走衰。

資料來源／591新建案
資料來源／591新建案

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