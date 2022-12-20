台虹泰國廠動土 目標2024年中量產

軟板材料大廠台虹（8039）今(20)日宣布於其泰國廠預定地舉行動土典禮，由董事長孫達汶、副董事長徐建明及總經理江宗翰共同動土奠基。與會來賓除了有 BOI、IEAT 等政府官員外，安美德集團（AMATA）、泰國台商會以及當地工商界等代表亦一同蒞臨觀禮。

台虹指出，泰國廠占地面積近4萬2千平方公尺，第一期工程計畫投資3,500萬美金，進行雙面無膠銅箔基板製造，預計於2024年中量產。著眼於東南亞車載市場的龐大潛力，陸續將規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將為集團增加 50%產能，成為台虹在東南亞的營運基地。

台虹指出，公司相當重視全球佈局，泰國地理環境位於東南亞大陸核心樞紐位置，在 RCEP 會員國地位對全球布局有深遠影響；再者，東南亞地區兼具豐沛天然資源及優質人力，復以區域各種經貿協定，使該地區成為台商積極佈局的首選。台虹科技集團投資規畫小組，經過長期規劃與實地考察，進行超前部屬，決定落腳泰國。泰國亦是國際汽車製造重鎮，具備完整全球汽車供應鏈，吸引各大車廠投入大量資源發展電動汽車產業。

台虹強調，除具備車用材料量產實績外，更是唯一於泰國設廠的軟板材料供應商，將有望在泰國汽車供應鏈中扮演重要角色，提供更即時且完善的服務和產品，以滿足車用客戶需求。