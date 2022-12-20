新年祈福 京都府在地人的新年參拜推薦

2022年就快結束了，接著即將迎來充滿希望的2023年。歲末除舊迎新的時刻，除了屏除過去的厄運與惡習，當然也要祈求新的一年全家健康、平安順利囉。日本和台灣一樣，都有在新年的第一天到寺廟神社參拜祈願的習慣，快來看看京都府海、森、茶、竹四個地區的當地人都會到哪一間寺廟神社參拜吧。

【海之京都】

元伊勢内宮皇大神社＠福知山市～神、人與自然共融的古老存在

本殿採用與伊勢神宮相同的古老神社建築樣式，已茅葺鋪成的屋頂建築在日本全國相當少見。此外，沒有刨去杉樹樹皮呈現出簡單樸素樣貌的黑木鳥居，也很稀有。簡樸的神社建築與鳥居留傳至今，散發著濃厚的歷史神聖感。

【森之京都】

生身天満宮＠南丹市～新的一年就用天晴御守開啟美好人生吧！