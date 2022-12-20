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新年祈福 京都府在地人的新年參拜推薦

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
生身天滿宮合格梅。遊日本合同会社提供
生身天滿宮合格梅。遊日本合同会社提供

2022年就快結束了，接著即將迎來充滿希望的2023年。歲末除舊迎新的時刻，除了屏除過去的厄運與惡習，當然也要祈求新的一年全家健康、平安順利囉。日本和台灣一樣，都有在新年的第一天到寺廟神社參拜祈願的習慣，快來看看京都府海、森、茶、竹四個地區的當地人都會到哪一間寺廟神社參拜吧。

【海之京都】

元伊勢内宮皇大神社＠福知山市～神、人與自然共融的古老存在

本殿採用與伊勢神宮相同的古老神社建築樣式，已茅葺鋪成的屋頂建築在日本全國相當少見。此外，沒有刨去杉樹樹皮呈現出簡單樸素樣貌的黑木鳥居，也很稀有。簡樸的神社建築與鳥居留傳至今，散發著濃厚的歷史神聖感。

【森之京都】

生身天満宮＠南丹市～新的一年就用天晴御守開啟美好人生吧！

「日本最早的天神」就位在南丹市園部町的生身天滿宮。因為是菅原道真在世時就開始祭拜祂的關係，因此命名為「生身」。對學業、工作等事業相當靈驗，吸引不少從遠方特地前來參拜的信徒。誠心參拜後，別忘了購買保佑學業及事業成就的御守。當地人特別推薦攝社・嚴島神社的美人御守，除了放有祈求美貌常在的御神符之外，還有數十種天然香木，所以同時兼具香袋功能。如果你是準備應考的考生，那一定不能錯過學問之神數量限定的幸運物「合格梅」，吃下肚保佑你順利獲得好成績。

元伊勢內宮皇大神社。遊日本合同会社提供
元伊勢內宮皇大神社。遊日本合同会社提供
石清水八幡宮。遊日本合同会社提供
石清水八幡宮。遊日本合同会社提供

日本 京都 全家

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