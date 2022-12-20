盟立集團攜手新竹區基督教聯合關懷協會舉行寒冬送暖活動
「2022年天使來發光」寒冬送暖活動，今（20）日於盟立（2464）集團總部舉行。這項由盟立集團與新竹區基督教聯合關懷協會，表達對高風險家庭孩子的愛心，並關懷疫情中急難家庭的孩子們，盟立員工共同響應公益聖誕鞋盒，總共完成549個孩子的聖誕心願。
盟立集團總裁孫弘分享，科技人員工認領捐贈可說是「秒殺」，響應愛心非常踴躍。他也觀察到孩子對禮物的需求隨著時代演變，除了對文具的需求很高、為父母著想來補充家庭的需求之外，甚至孩子因為遠距教學，需要配合使用的藍芽耳機等。更藉著大家的愛心響應，精準補足這些孩子的需要。
新竹區基督教聯合關懷協會執行長黎源悅牧師受到丁松筠神父的啟發，不要讓資源造成孩子的自卑，因此精緻地操作，讓孩子許願，團隊來完成心願。為了讓孩子看見他們的生命是價值寶貴的，牧師也親自在第一線發放禮物，聽見孩子的哭聲，期待每一份禮物都是真實滿足他們的需要，並且跟孩子約定，長大以後也要成為別人的天使，讓每個家庭感受到一份「愛的文化」。
除了達成孩子的聖誕心願，關懷協會今年還幫助了120個急難家庭，提供114萬的補助；與縣市政府、TVBS、關懷協會和眾教會一同幫助1668個家庭。黎牧師更帶全場嘉賓一起為遠方戰火中的孩子祈禱，同時以實際行動，向身邊有需要的孩子與家庭，伸出愛心的手。
活動中，並感謝新竹縣、新竹市政府社會處的指導與合作，還有台灣世界展望會、YWCA、更生團契一起將愛心禮物轉達到有需要的孩子手上。
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