「新北地王」每坪252萬元 就在板橋這棟大樓

新北市112年度公告土地現值業經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，將於明年1月1日如期公告。新北市地政局統計，112年度公告土地現值總額較111年上漲約6.89%，位於板橋縣民大道及新府路交叉口的板信商業銀行雙子星總部大樓，連續第14年蟬聯「新北地王」，112年公告土地現值為每平方公尺76.2萬元，換算每坪約252萬元，較111年上漲3.25%。

屋比總監陳傑鳴表示，地價上漲是可以預料的結果，這兩三年全台地價都呈上揚，新北的上揚數字與其他縣市相比算是合理的，上漲幅度也與房價漲幅差不多，而新北市精華地段還是在板橋，所以地王出現在新板特區內也不太意外。不過整體市場近期因大環境出現變化，明年的狀況還須仔細觀察。

地政局表示，112年公告土地現值作業期間，雖持續受到新冠肺炎疫情影響，但整體不動產市場因長期利率偏低、市場資金充裕、剛性需求存在，加上建築成本上揚以及通膨預期心理，持續全面帶動預售屋、新成屋等市場成交行情，包括實價登錄、新北市住宅價格指數等價格相關指標，也呈現上漲走勢，仍然呈現偏多格局，但近期受央行調升利率、土建融緊縮等政策因素影響，交易量稍有趨緩，經統計作業期間買賣移轉棟數僅增加2.65%，全市大致呈現「價漲量穩」格局。

地政局分析，公告現值調漲原因主要仍受捷運三環六線、多項區域道路橋樑等重大交通闢建影響，加上新北市多處整體開發區包括林口工一重劃區、新泰塭仔圳重劃區、中和秀朗橋區段徵收區，搭配三軸心、三大微笑曲線、六大產業佈局、都更三箭、工業區立體化等各項都市規劃，改變整體城鄉風貌，也帶動新北人口、產業進駐發展。

地政局說，考量反應建設成果帶來的土地增值，並配合中央政策規劃，公告土地現值占比也略為向上調整。另經統計全市29個行政區共計劃分9,496個地價區段，其中上漲及持平的區段比例達99.15%，下跌的比例僅0.85%。

地政局補充，全市29個行政區均呈現上漲或持平走勢，其中泰山、林口、樹三鶯、五股、汐止、淡水地區總額調幅約在6.42%至11.43%，因受前述重大建設支撐，這些所在區域近年也成為新北人口增加較為顯著地區，再加上原房價基期較低，受整體房市外溢效果影響，市價漲幅明顯。

地政局提到，板橋土城、中永和、三重、蘆洲、新莊、新店區等原屬交易較為熱絡之行政區，地理位置及交通條件本具優勢，各項公共建設及生活機能完整，總額調幅也在5.63%至7.54%，其餘各行政區，多屬本市偏遠地區，交易量體變化不大，但受整體價格上漲影響，市價總額調幅在0.26%至4.77%之間。