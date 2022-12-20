快訊

中山女高樂旗隊寒流「無袖短裙」表演凍僵引家長不滿 校方回應了

獨／全台最大軒禾農產合作社驚傳倒閉 同業：早有跡象了

失聯23天被救回！蔡依林恩師張勝豐怒揭「遭設局借300萬高利貸」

「新北地王」每坪252萬元 就在板橋這棟大樓

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市地政局統計，112年度公告土地現值總額較111年上漲約6.89%，位於板橋縣民大道及新府路交叉口的板信商業銀行雙子星總部大樓，連續第14年蟬聯「新北地王」，112年公告土地現值為每平方公尺76.2萬元，換算每坪約252萬元，較111年上漲3.25%。圖／新北市地政局提供
新北市地政局統計，112年度公告土地現值總額較111年上漲約6.89%，位於板橋縣民大道及新府路交叉口的板信商業銀行雙子星總部大樓，連續第14年蟬聯「新北地王」，112年公告土地現值為每平方公尺76.2萬元，換算每坪約252萬元，較111年上漲3.25%。圖／新北市地政局提供

新北市112年度公告土地現值業經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，將於明年1月1日如期公告。新北市地政局統計，112年度公告土地現值總額較111年上漲約6.89%，位於板橋縣民大道及新府路交叉口的板信商業銀行雙子星總部大樓，連續第14年蟬聯「新北地王」，112年公告土地現值為每平方公尺76.2萬元，換算每坪約252萬元，較111年上漲3.25%。

屋比總監陳傑鳴表示，地價上漲是可以預料的結果，這兩三年全台地價都呈上揚，新北的上揚數字與其他縣市相比算是合理的，上漲幅度也與房價漲幅差不多，而新北市精華地段還是在板橋，所以地王出現在新板特區內也不太意外。不過整體市場近期因大環境出現變化，明年的狀況還須仔細觀察。

地政局表示，112年公告土地現值作業期間，雖持續受到新冠肺炎疫情影響，但整體不動產市場因長期利率偏低、市場資金充裕、剛性需求存在，加上建築成本上揚以及通膨預期心理，持續全面帶動預售屋、新成屋等市場成交行情，包括實價登錄、新北市住宅價格指數等價格相關指標，也呈現上漲走勢，仍然呈現偏多格局，但近期受央行調升利率、土建融緊縮等政策因素影響，交易量稍有趨緩，經統計作業期間買賣移轉棟數僅增加2.65%，全市大致呈現「價漲量穩」格局。

地政局分析，公告現值調漲原因主要仍受捷運三環六線、多項區域道路橋樑等重大交通闢建影響，加上新北市多處整體開發區包括林口工一重劃區、新泰塭仔圳重劃區、中和秀朗橋區段徵收區，搭配三軸心、三大微笑曲線、六大產業佈局、都更三箭、工業區立體化等各項都市規劃，改變整體城鄉風貌，也帶動新北人口、產業進駐發展。

地政局說，考量反應建設成果帶來的土地增值，並配合中央政策規劃，公告土地現值占比也略為向上調整。另經統計全市29個行政區共計劃分9,496個地價區段，其中上漲及持平的區段比例達99.15%，下跌的比例僅0.85%。

地政局補充，全市29個行政區均呈現上漲或持平走勢，其中泰山、林口、樹三鶯、五股、汐止、淡水地區總額調幅約在6.42%至11.43%，因受前述重大建設支撐，這些所在區域近年也成為新北人口增加較為顯著地區，再加上原房價基期較低，受整體房市外溢效果影響，市價漲幅明顯。

地政局提到，板橋土城、中永和、三重、蘆洲、新莊、新店區等原屬交易較為熱絡之行政區，地理位置及交通條件本具優勢，各項公共建設及生活機能完整，總額調幅也在5.63%至7.54%，其餘各行政區，多屬本市偏遠地區，交易量體變化不大，但受整體價格上漲影響，市價總額調幅在0.26%至4.77%之間。

市價 房價 都更 開發區 重劃區

延伸閱讀

新北公告土地現值上漲6.89% 板信雙子星蟬聯14年地王

台南農地重劃區抵費地標售14筆 得款735萬元用於農水路

新竹市明年公告現值漲1.61% 站前又是這裡蟬聯「地王」

新北消防局攜手中和好市多舉辦春節火災演練 提升災害應變能力

相關新聞

民眾信心回不去了？44％購屋人看跌房價 創6季新高

房市買氣降溫，購屋人態度也從看漲轉為看跌。信義房屋今（20）日發布第4季網路問卷調查，購屋人對於房市信心持續下滑、修正，...

「新北地王」每坪252萬元 就在板橋這棟大樓

新北市112年度公告土地現值業經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，將於明年1月1日如期公告。新北市地政局統計，11...

三鶯線通車在即 鶯歌躍升工業土地市場新寵

高力國際表示，有陶瓷之都的鶯歌區，因捷運三鶯線將於2023年完工通車，鶯歌車站旁的三鶯轉運站也即將完工，自2019年以來...

泰山賣全家持股違公司治理？ 證交所：謹慎嚴肅看待

針對泰山出售全家股權是否違反公司治理，台灣證券交易所董事長林修銘今天在「資本市場ESG生態系- ESG人才培育啟動儀式」...

捷運三鶯線明年通車 鶯歌躍升工業土地交易市場新寵

高力國際今（20）日指出，受惠於全球產業供應鏈重組效應，全台工業土地近三年來持續呈現供不應求的狀態，截至2022年11月...

雃博年底前推四款新氣墊床 搶攻台灣長照市場

氣墊床品牌大廠雃博（4106）今（20）日宣布，該公司近期專注氣墊床延伸發展，將從PAC（壓傷照護）晉升到PRC（病患復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。