新北公告土地現值上漲6.89% 板信雙子星蟬聯14年地王

新北市2023年度公告土地現值業經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，2023年度公告土地現值總額較111年上漲約6.89%，位於板橋縣民大道、新府路口的板信商業銀行雙子星總部大樓，連續第14年蟬聯新北地王，2023年公告土地現值為每平方公尺76.2萬元，換算每坪約252萬元，較2022年上漲3.25%。

地政局表示，2023年公告土地現值作業期間雖持續受到新冠肺炎疫情影響，惟整體不動產市場因長期利率偏低、市場資金充裕、剛性需求存在，加上建築成本上揚以及通膨預期心理，持續全面帶動預售屋、新成屋等市場成交行情，包括實價登錄、新北市住宅價格指數等價格相關指標，也呈現上漲走勢，仍然呈現偏多格局；然而，近期受央行調升利率、土建融緊縮等政策因素影響，交易量稍有趨緩，經統計作業期間買賣移轉棟數僅增加2.65%，全市大致呈現「價漲量穩」格局。

地政局進一步分析，公告現值調漲原因主要仍受捷運三環六線、多項區域道路橋樑等重大交通闢建影響，加上新北市多處整體開發區包括林口工一重劃區、新泰塭仔圳重劃區、中和秀朗橋區段徵收區，公告土地現值占比也略為向上調整。

另外，經統計全市29個行政區共計劃分9,496個地價區段，其中上漲及持平的區段比例達99.15%，下跌的比例僅0.85%。

地政局補充說明全市29個行政區均呈現上漲或持平走勢，其中泰山、林口、樹三鶯、五股、汐止、淡水地區總額調幅約在6.42%至11.43%，因受前述重大建設支撐，造成這些所在區域都是近年新北市人口增加較為顯著地區，剛性需求強勁，再加上原房價基期較低，受到整體房市外溢效果影響，致市價漲幅明顯。

板橋土城、中永和、三重蘆洲、新莊、新店區等原屬交易較為熱絡之行政區，地理位置及交通條件本具優勢，各項公共建設及生活機能完整，總額調幅也在5.63%至7.54%，其餘各行政區，多屬本市偏遠地區，交易量體變化不大，但受整體價格上漲影響，市價總額調幅在0.26%至4.77%之間。

2023年度全市地王，由板信商業銀行雙子星總部大樓坐落所在地14度蟬聯，2023年公告土地現值為每平方公尺762,000元，換算每坪約252萬元，較111年約上漲3.25%；至於最低價土地為烏來區桶后附近與福山植物園之保安保護區，公告土地現值每平方公尺150元，換算每坪地價約496元。