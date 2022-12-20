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捷運三鶯線明年通車 鶯歌躍升工業土地交易市場新寵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新北市鶯歌萬坪工業土地，預計於2023年1月10日開標。圖／高力國際提供
新北市鶯歌萬坪工業土地，預計於2023年1月10日開標。圖／高力國際提供

高力國際今（20）日指出，受惠於全球產業供應鏈重組效應，全台工業土地近三年來持續呈現供不應求的狀態，截至2022年11月底，全台工業不動產交易總額達1,235億元，其中新北市僅佔了12%，遠不如桃園市佔了約31%，主要原因來自於土地供給稀缺、地價高漲，造成廠商外移效應。

不過，新北市境內各個重要的產業園區，不管是人口紅利、產業上下游群聚、大眾運輸便利等等絕無僅有的優勢，仍是北台灣工業廠商設廠的首選。在新北市工業土地供給稀缺的狀況下，高力國際今發布受託公開標售新北市鶯歌萬坪工業土地，預計於2023年1月10日開標。

高力國際指出，鶯歌區素有陶瓷之都美名，因捷運三鶯線將於2023年完工通車，鶯歌車站旁的三鶯轉運站也即將完工，屆時藉由人行通廊串聯台鐵、捷運、公車等大眾運輸系統，建構成為公共運輸轉乘區，行政院也已核定增設國道三號大鶯豐德交流道，預計2028年完工，將奠定鶯歌成為三鶯、八德地區的重要交通轉運地位。

此外，鶯歌緊鄰桃園龜山及八德兩個重要的產業聚落，往北串接土城工業區、中和二八張工業區，可同時享有新北人口紅利、桃園產業群聚兩大利基，近年來逐漸吸引工業廠商的目光，選擇於鶯歌區購地設廠，自2019年以來，工業不動產交易總額突破新台幣40億元，開發商也紛紛搶進推案，住宅市場銷售表現亮眼。

負責此次標售案之高力國際資本市場及投資服務部洪煥哲表示，此次接受委託之標售基地位於鶯歌區橋子頭三段，為新北市境內稀有近萬坪的產業用地釋出，且鶯歌工業土地行情相較於新北市其他工業聚落、甚至與桃園境內工業區相較，仍有明顯的土地價格優勢，因此有很大的利基條件成為新北市下一個新興工業聚落。

捷運 新台幣 三鶯線

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