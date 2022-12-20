三鶯線通車在即 鶯歌躍升工業土地市場新寵

高力國際表示，有陶瓷之都的鶯歌區，因捷運三鶯線將於2023年完工通車，鶯歌車站旁的三鶯轉運站也即將完工，自2019年以來，工業不動產交易總額突破40億元，開發商也紛紛搶進推案，住宅市場銷售表現亮眼。

看好需求，有地主委託高力國際辦理公開標售萬坪工業土地標售，預計於2023年1月10日開標。

高力國際資本市場及投資服務部洪煥哲表示，本次接受委託之標售基地位於鶯歌區橋子頭三段，為新北市境內稀有近萬坪產業用地釋出，他表示，鶯歌工業土地行情相較於新北市其他工業聚落、甚至與桃園境內工業區相較，仍有明顯的土地價格優勢，因此有很大的利基條件成為新北市下一個新興工業聚落。

洪煥哲表示，鶯歌未來除了可藉由人行通廊串聯台鐵、捷運、公車等大眾運輸系統，建構成為公共運輸轉乘區，行政院也已核定增設國道三號大鶯豐德交流道，預計2028年完工，將奠定鶯歌成為三鶯、八德地區的重要交通轉運地位。

另外鶯歌緊鄰桃園龜山及八德兩個重要的產業聚落，往北串接土城工業區、中和二八張工業區，可同時享有新北人口紅利、桃園產業群聚兩大利基，近年來逐漸吸引工業廠商目光，選擇鶯歌區購地設廠，後市發展可期。