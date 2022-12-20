台灣賓士The new GLC強勢登場 預接單突破2千張

疫情改變車市消費生態，休旅車成為國人換車首選，各品牌休旅車都成為最夯車款，豪華車品牌Mercedes-Benz台灣賓士搶攻市場商機，新世代全能The new GLC強勢登場，售價為266萬及311萬元，預接單已經突破2千張，明年初就會開始展開交車。

台灣賓士表示，隨著國旅需求熱，民眾的購車需求也熱愛多功能的休旅車，延續百年造車工藝，Mercedes-Benz持續將豪華、舒適與安全融入在各代車款中，面對市場多元的用車情境Mercedes-Benz更完美結合空間機能、敏捷操控、流線外型，發展出強大多功能的豪華休旅陣列，推出包含G-Class等共8款休旅車型，在持續發燒的休旅狂潮下，立下難以撼動的霸主地位。

台灣市場將會以GLC 200 4MATIC、以及GLC 300 4MATIC為銷售主力，售價為266萬及311萬元，新世代GLC共有5大亮點，要在競爭激烈的豪華休旅級距與其他對手正面對決。

五大亮點分別為，世代家族設計與同級最低風阻係數Cd=0.29的流線外觀結合動能優雅。第二，導入越野駛模式、地表偵視功能與越野顯示介面等功能，同步強化抓地力與循跡表現。

第三，操作介面與駕駛輔助同步躍進，內建全新MBUX2.0 多體系統以及與S-Cass同级之進階智慧駕駛輔助，感受無可比擬的人性化操作。