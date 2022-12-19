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萬海航運連續5年入選為「臺灣永續指數」成分股

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運連續5年入選為「臺灣永續指數」成分股。萬海航運提供
萬海航運連續5年入選為「臺灣永續指數」成分股。萬海航運提供

萬海航運股份有限公司（2615）連續五年入選為「臺灣永續指數」(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index) 成分股，並獲頒成分股專屬標章。

臺灣指數公司與FTSE Russell共同發布合編之「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」(簡稱臺灣永續指數)，為國內第一檔結合完整ESG與財務指標篩選的投資型ESG指數，針對環境、社會、公司治理三大支柱(Pillar)共14個主題、約300項以上的題項對上市公司進行評鑑，並考量各主題之曝險程度，綜合評量上市公司之ESG整體表現。

萬海不只關注營業績效，更致力於實踐ESG永續經營。以具體行動推動環境保護措施，提升萬海船隊節能減碳以求船舶碳強度指標(CII)等級提升，30艘新造船均符合法規能源效率指標(EEDI Phase3、Tier III)。同時，全船隊使用低硫燃油，以減少營運對環境的衝擊。

萬海航運自2022年起推動「萬海造樹海，共創新未來」植樹造林養護計畫，落實聯合國生物多樣性公約及永續發展目標。同時攜手萬海慈善基金會，援助國內外的弱勢團體，傳遞希望與善的種子。與陽光伏特家合作「綠能公益計畫」，以創新的綠能公益模式創造四贏的價值；與舊鞋救命國際基督關懷協會和愛女孩國際關懷協會合作「非洲偏鄉水井計畫」於非洲8國挖鑿63口水井，讓乾淨的飲用水成為非洲偏鄉村落的日常。

萬海航運今年在ESG獲得各方肯定，入選2022天下永續公民獎永續100強，為國內航商中唯一入選的；入選2021 GCBSI 大中華企業可持續發展指數台灣企業前三名；取得ISO14064-1:2018及GHG Protocol溫室氣體盤查雙認證；首次填答CDP問卷就取得管理等級(Management level)的佳績。展望未來，萬海將朝永續目標邁進，與社會、環境共好共榮。

萬海 ESG

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