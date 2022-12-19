豐興鋼筋連四周上漲 市況向上
受惠鋼市趨勢轉多，豐興（2015）19日廢鋼與鋼筋新價同步調高200元，為連續四周上漲，市場買氣趨於樂觀。
豐興經理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼本週持平、每公噸395美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲至375美元，澳洲鐵礦砂由每公噸112.3美元小跌至112.25美元。
豐興決定國內廢鋼與鋼筋基價每公噸各漲200元、型鋼平盤。新價廢鋼每公噸1.12萬元，鋼筋表價2.03萬元，型鋼平盤每公噸2.63萬元。
豐興指出，時序進到冬季，北半球冰封造成廢鋼採收不易，美國廢鋼行情走高，另土耳其採購力度減弱，日本國內廢鋼收購價則大漲。鐵礦砂部分，中國大陸封控放寬，提振市場需求預期心理，當地鋼價持續上漲，鋼廠採購心態樂觀，維持高檔震盪。
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