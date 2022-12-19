北市新增4處「觀光4K即時影像」提供全天候無時差的線上美景
為了拉近國內外遊客與台北市的距離，讓遊客可以造訪台北這座極具特色的美麗城市，北市觀光傳播局網羅極具代表特色之地點，除了深受好評的象山看台北，今年更新增4處4K觀光即時影像「大稻埕碼頭、大佳河濱公園、碧山巖、劍潭山微風平台」，提供國內外朋友台北市依山傍水的線上即時美景。
民眾只要透過手機、平板或電腦，可隨時隨處觀賞台北市的日夜景色。除了先前登場享譽國際的「象山看台北4K即時影像」，提供由南向北觀賞信義區及台北101等指標性建築物景色外，本次觀傳局再新增「碧山巖4K即時影像」，提供從北向南觀賞台北盆地在綠蔭環繞中的城市景色，更有燈火通明、五光十色、越夜越美麗的百萬夜景，一網打盡北市各角度風景。
「大稻埕」及「大佳河濱公園」即時影像則呈現北市河濱水岸的自然景觀，遊人輕鬆漫步在夕陽西下的碼頭美景，有著親子同樂遊憩廣大綠地的河濱公園，讓民眾可隨時感受臺北市的清新自然及閒暇悠閒的氛圍。
此外，本次新增的「劍潭山微風平台」4K即時影像，可觀賞到近期完工、造型獨特的台北表演藝術中心及士林地區的人文景觀特色，還可俯瞰劍潭捷運站及乘載旅客移動的捷運列車，將台北市在地活力及魅力一覽無遺。
目前國際各大先進城市皆陸續設置觀光即時影像，盼以無國界網路直播方式，將觀光影像服務帶給世界各地遊客，提供更深刻的線上即時體驗；觀傳局提供世界各地遊客可即時透過網路欣賞本市萬家燈火的繁華城市風貌，也提供山光明媚、水色秀麗的自然景觀。
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