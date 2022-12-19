快訊

出席台大癌醫4周年院慶 郭台銘透露自己「下一個目標」

撐不住...全家茶葉蛋宣布調漲 一顆漲至13元、麻辣蛋20元

北市新增4處「觀光4K即時影像」提供全天候無時差的線上美景

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
大稻埕碼頭夕陽景緻。北市觀光傳播局提供
大稻埕碼頭夕陽景緻。北市觀光傳播局提供

為了拉近國內外遊客與台北市的距離，讓遊客可以造訪台北這座極具特色的美麗城市，北市觀光傳播局網羅極具代表特色之地點，除了深受好評的象山看台北，今年更新增4處4K觀光即時影像「大稻埕碼頭、大佳河濱公園、碧山巖、劍潭山微風平台」，提供國內外朋友台北市依山傍水的線上即時美景。

民眾只要透過手機、平板或電腦，可隨時隨處觀賞台北市的日夜景色。除了先前登場享譽國際的「象山看台北4K即時影像」，提供由南向北觀賞信義區及台北101等指標性建築物景色外，本次觀傳局再新增「碧山巖4K即時影像」，提供從北向南觀賞台北盆地在綠蔭環繞中的城市景色，更有燈火通明、五光十色、越夜越美麗的百萬夜景，一網打盡北市各角度風景。

「大稻埕」及「大佳河濱公園」即時影像則呈現北市河濱水岸的自然景觀，遊人輕鬆漫步在夕陽西下的碼頭美景，有著親子同樂遊憩廣大綠地的河濱公園，讓民眾可隨時感受臺北市的清新自然及閒暇悠閒的氛圍。

此外，本次新增的「劍潭山微風平台」4K即時影像，可觀賞到近期完工、造型獨特的台北表演藝術中心及士林地區的人文景觀特色，還可俯瞰劍潭捷運站及乘載旅客移動的捷運列車，將台北市在地活力及魅力一覽無遺。

目前國際各大先進城市皆陸續設置觀光即時影像，盼以無國界網路直播方式，將觀光影像服務帶給世界各地遊客，提供更深刻的線上即時體驗；觀傳局提供世界各地遊客可即時透過網路欣賞本市萬家燈火的繁華城市風貌，也提供山光明媚、水色秀麗的自然景觀。

大稻埕碼頭-晚霞。北市觀光傳播局提供
大稻埕碼頭-晚霞。北市觀光傳播局提供
大稻埕碼頭-夜景。北市觀光傳播局提供
大稻埕碼頭-夜景。北市觀光傳播局提供

觀光 微風

延伸閱讀

2023台灣燈會在台北 光展區16件吸睛作品曝光

傳周台竹接黨秘書長 柯文哲：別把草案講得天花亂墜

北市立委補選／吳怡農批都未提政見 王鴻薇反酸他健忘

北市立委補選／吳怡農不接受辯論 國民黨：如此怯戰還說要保衛國家

相關新聞

新光三越蟬連地王！台南市公告土地現值平均上漲3.69%

台南市明年公告土地現值經地價及標準地價評議委員會評定通過，全市平均上漲3.69%，新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺...

中鋼煤礦儲區加蓋 規模相當於三座台北大巨蛋

中鋼（2002）煤礦儲區加蓋，規模相當於三座台北大巨蛋，工程界驚艷，獲頒高雄市環保局111年優良智慧工地殊榮。

房市冷颼颼 連續6個月預售交易件數跌破7千件

房市寒流來襲，據信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，今年5月起，已經連續6個月預售揭露件數都跌破七千棟，較去年9~12...

中鋼新建營建工地 榮獲高雄市環保局2022年優良智慧工地殊榮

為強化空污防制及提升減排效率，中鋼公司（2002）採用先進工程技術新建長度735公尺、跨距128公尺、高度60公尺，相當...

愛毛小孩也要愛地球 新東陽國道服務區全面提供可分解寵物清潔袋

新東陽一直重視環保及環境永續議題，自1988年於大園建廠至今，積極推動綠色生產有關的節能、節水、減廢、污染防治及綠色製程...

「德翔蛇口」輪交船加入中國大陸-菲律賓航線

德翔海運2,700TEU全貨櫃船「德翔蛇口」輪 (TS SHEKOU) ，2022年12月19日，於中船黃埔文沖龍穴船廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。