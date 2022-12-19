北市新增4處「觀光4K即時影像」提供全天候無時差的線上美景

為了拉近國內外遊客與台北市的距離，讓遊客可以造訪台北這座極具特色的美麗城市，北市觀光傳播局網羅極具代表特色之地點，除了深受好評的象山看台北，今年更新增4處4K觀光即時影像「大稻埕碼頭、大佳河濱公園、碧山巖、劍潭山微風平台」，提供國內外朋友台北市依山傍水的線上即時美景。

民眾只要透過手機、平板或電腦，可隨時隨處觀賞台北市的日夜景色。除了先前登場享譽國際的「象山看台北4K即時影像」，提供由南向北觀賞信義區及台北101等指標性建築物景色外，本次觀傳局再新增「碧山巖4K即時影像」，提供從北向南觀賞台北盆地在綠蔭環繞中的城市景色，更有燈火通明、五光十色、越夜越美麗的百萬夜景，一網打盡北市各角度風景。

「大稻埕」及「大佳河濱公園」即時影像則呈現北市河濱水岸的自然景觀，遊人輕鬆漫步在夕陽西下的碼頭美景，有著親子同樂遊憩廣大綠地的河濱公園，讓民眾可隨時感受臺北市的清新自然及閒暇悠閒的氛圍。

此外，本次新增的「劍潭山微風平台」4K即時影像，可觀賞到近期完工、造型獨特的台北表演藝術中心及士林地區的人文景觀特色，還可俯瞰劍潭捷運站及乘載旅客移動的捷運列車，將台北市在地活力及魅力一覽無遺。