中鋼新建營建工地 榮獲高雄市環保局2022年優良智慧工地殊榮

為強化空污防制及提升減排效率，中鋼公司（2002）採用先進工程技術新建長度735公尺、跨距128公尺、高度60公尺，相當於三座台北大巨蛋體育館規模的鋼構棚架封閉式建築，該建築「南半段基樁打設及基礎工程」營建工地榮獲高雄市環保局2022年優良智慧工地，由環保局黃世宏副局長頒發此獎項，中鋼公司土木工程處李春雄處長代表受獎。

中鋼公司為精進ESG永續發展工作，追求環境管理與清潔生產的目標，近年來陸續推動各項重大環保改善工程，其中的新建煤礦封閉式建築工程案於2019年7月於廠區西南側原料儲存場開始施工，以儲放煉鐵製程所需的冶金煤。中鋼煤礦封閉式建築共規劃興建34格料倉，第一期北半段(305公尺) 16格料倉工程已於去(2021)年12月底完成，第二期南半段(430公尺)18格料倉工程興建中，預計2023年底完工後，整體防制粒狀物逸散效率將提高至98%，每年可減少粒狀物排放31.6公噸。

煤礦封閉式建築第二期工程的南半段基樁打設及基礎工程是中鋼公司自行規劃，並委由集團子公司聯鋼營造承攬。中鋼公司汲取第一期工程經驗，精進第二期施工規劃，營建工地管理擬訂短、中、長期施工動線及施作剛性路面，不僅於非動線區鋪設防塵網，以減少裸露地表面積，亦於南半段工區布設水線及灑水設施，減少粒狀物逸散。此外，中鋼公司積極配合高雄市環保局推行營建工地智能管理政策，不僅於廠區周界設有空氣品質監測站，並於興建工程基地之上、下風處設置微型感測器以連續監控空氣品質，另考量整體興建工程規模浩大，施工基地出入口設置車牌辨識CCTV系統，進行運輸車輛智能化管理。

中鋼公司基於「沒有最好，只有更好」的理念，不僅推動環保改善工程，亦秉持優於法規標準的精神進行工程施作及營建管理，「煤礦封閉式建築」營建工地導入相關智能監測及管理措施，獲頒高雄市政府環保局2022年優良智慧工地之殊榮。中鋼公司除了感謝環保局的肯定外，將持續朝成為更先進、更環境友善、更節能環保的精緻鋼廠邁進，為維護空氣品質貢獻心力，善盡企業社會責任。