房市冷颼颼 連續6個月預售交易件數跌破7千件

房市寒流來襲，據信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，今年5月起，已經連續6個月預售揭露件數都跌破七千棟，較去年9~12月旺季呈現腰斬，10月單月的預售揭露金額更下探到773億元。

專家分析，今年下半年房市吹冷風，而一手市場向來是房市領頭羊，一手市場降溫也反映房市進入盤整期，目前市場已經沒有「晚買房會更貴」的預期心理，加上平均地權條例極有可能上路，現在連低總價的產品，也讓消費者考慮到高單價而退步。

統計資料顯示，去年9~12月單月預售揭露件數可達1.2萬件，近6個月的揭露件數皆不到7千件，若與去年9月揭露件數最多的時候相比，台中市今年10月剩下750件，而去年9月台中市揭露件數高達2882件，南二都則受科技業投資有所變化影響，一手市場交易明顯量縮，台南市10月剩481件，較去年9月量縮約六成，高雄市10月剩504件，也低於去年9月的1410件，量縮約六成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從過去一年的預售揭露來看，去年受到通膨、股市資金行情與造價上漲推升，去年9月到12月單月揭露達1.2~1.3萬件，是預售成交的盛況，同時也將這波景氣推升到最高點，但從禁止預售換約政策風向出現後，連帶又碰上疫情、股災、升息循環等影響，預售投資退場市場也跟著降溫。

北部方面，新北市與桃園市也都同步衰退，新北市10月揭露907件，桃園市10月揭露1014件，兩者較去年旺季9月衰退約5成，但已經是幅度相對較小的區域，其餘四都較去年9月景氣高點減少六到七成。