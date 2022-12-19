「德翔蛇口」輪交船加入中國大陸-菲律賓航線

德翔海運2,700TEU全貨櫃船「德翔蛇口」輪 (TS SHEKOU) ，2022年12月19日，於中船黃埔文沖龍穴船廠交付，並於同日舉行命名典禮，將加入中國大陸-馬來西亞CM3航線營運。

因應防疫考量，本次新船命名典禮，德翔海運台北總部採線上參與方式進行。典禮很榮幸邀請到 招商局港口華南營運中心首席執行官- 劉欣先生的千金劉致佳女士擔任命名人，主持新船命名剪纜儀式，亦有中船黃埔文沖船舶有限公司總工程師李東先生、大陸船舶工業貿易公司船海業務一部 總經理陽宇先生、日本海事協會總經理王培誠先生、招商局港口華南營運中心首席執行官劉欣先生等嘉賓共襄盛舉，一同為「德翔蛇口」輪獻上順風滿載的祝福。

「德翔蛇口」輪是由黃埔文沖船廠為德翔海運建造的第3艘2,700TEU全貨櫃船，船舶總長188.8公尺，寬32.2公尺，型深17.1公尺，載重噸35222.6噸。此船較前兩艘系列船更優化了油艙的設計，具備了更好的續航力，可視為新一代的2,700TEU全貨櫃船，並搭載符合2020年IMO全球限制硫排放標準的脫硫設備，滿足綠色環保，船舶的震動和噪聲要求同時也符合船級社的各項最新規則。「德翔蛇口」輪擁有油耗低、因應裝卸頻繁的經濟性能優勢，兼顧亞洲區域間運輸以及中長程航線需求，具備市場適應性與優勢力。

「德翔蛇口」輪交付後隨即於2022年12月20日投入加入CPX航線（CHINA-HKG-PHILIPPINES EXPRESS SERVICE）。

德翔海運12月22日將於青島開航CM3航線（CHINA-MALAYSIA 3 SERVICE）。CM3掛靠港口依序為：青島–上海–廈門–香港–蛇口–巴生北港–巴生西港–檳城–巴生西港–南沙–香港–青島。搭配原有的KCM,KCM2提供每周三班往返遠東-新馬的專線服務。

德翔海運近期也將二組澳洲，紐西蘭航線 CA3（CHINA – AUSTRALIA III SERVICE）與NZE（NEW ZEALAND EXPRESS SERVICE）進行改版強化紐澳航線布局。

CA3航線調整靠泊港序為：青島-上海-香港-南沙-蛇口-巴生西港-弗里曼特爾（Fremantle）-阿得雷德（Adelaide）-墨爾本（Melbourne）-雪梨（Sydney）-巴生西港-林查班-南沙-青島。除了進一步縮短中國大陸-澳西港口航程，同時也可利用巴生港中轉提供澳洲與東南亞，印度次大陸之間的貨載需求。首班將由「德翔名古屋」輪（TS NAGOYA）預計於2022年12月24日靠泊青島港。

NZE航線則是市場上往返中國大陸，紐西蘭極具競爭力的速航選擇,為了回應市場需求將加掛威靈頓（Wellington）與納皮爾（Napier）。NZE航線掛靠港口依序為：寧波-青島-上海-香港-南沙-蛇口-奧克蘭（Auckland）-陶朗加（Tauranga）–威靈頓（Wellington）–利特爾頓（Lyttelton）–納皮爾（Napier）–寧波。改版後的首航「德翔曼谷」輪（TS BANGKOK）預計於2022年12月15日靠泊寧波港。

德翔海運目前經營航線達41條，營運船隊共有50艘，自有船舶艘數達31艘。2023年有14艘新船將交付，2024年則有6艘新船將交付，自有船舶艘數將達51艘。德翔海運秉持Sailing along your needs理念，未來仍將持續為我們的客戶帶來更具優勢的服務與精緻的體驗。