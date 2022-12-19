快訊

九合一年輕人不挺綠？NGO給民進黨政府的住宅政策建言

志願役提前離營數屢創高 綠委批國防部募兵方法有問題

奈及利亞的子宮悲歌：性侵懷孕婦女「強制墮胎」

王品3大燒肉品牌明開放春節訂位 再推多款外帶燒肉組

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品3大燒肉品牌將於明起，逐日開放春節訂位。圖/王品集團提供
王品3大燒肉品牌將於明起，逐日開放春節訂位。圖/王品集團提供

春節連假長達10天，團圓之際最適合到餐廳享用美食，極具「圍爐」氛圍的燒肉餐廳就是首選。王品（2727）三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」將於明（20）日起，逐日開放春節（1月20日至1月29日）訂位，連假期間可享贈禮、贈菜、酒水優惠。此外，也推出多款外帶燒肉組，還有機會將價值3千元以上的日系多功能電烤盤帶回家。

慶祝新年到來，2023年1月9日起至「Oh my!原燒」內用，即贈送兔年限定春聯、貼紙一份，掃描禮品背面QR code，可領取價值218元的「雪花板腱牛」贈菜券。「肉次方」推出免費加菜與酒水優惠，2023年1月20日至2月5日，內用即招待象徵好彩頭的菜頭粿，活動期間3,000ml Asahi生啤酒桶特價888元。「最肉」也推出贈菜優惠，2023年1月20日至2月28日，內用消費滿每人500元低消，即贈送價值200元的「松露雞松阪」兌換券一張。

不想到餐廳人擠人，也可外帶烤肉組回家圍爐，「Oh my!原燒」推出5款燒肉組合，春節限定「微爐和牛宴」嚴選日本A5和牛雪花、雪花板腱牛排、椒鹽松阪豬等等8款人氣燒肉，原價2,288元，春節優惠2,088元，此外也有雙人/四人「原燒超澎湃人氣烤肉組」、雙人/四人「原燒大豐盛和牛烤肉組」等選擇。組合均附季節蔬菜、招牌漬物六小福，另可以99元加購店內人氣湯品「豚骨湯濃縮料理包」。

「肉次方」則推出重達1公斤的「腹二代燒肉組」，包含比臉大的美國肋眼牛排、特選牛舌、帶骨牛小排等6款店內明星肉品，搭配特製中辛山椒醬與泡菜等配料，售價1,288元，2023年1月5日前至「王品瘋美食App」領取優惠券，再現折99元。此外，購買此組合還有機會抽中價值3,290元的日系多功能電烤盤，買越多組、中獎機率越高，每店將抽出2位幸運粉絲。

延伸閱讀

花蓮縣府春節返鄉專車 12/28中午開放訂票

花蓮推春節返鄉專車 採用emu3000型 28日起網路訂票

王品迎史上最長春節 年菜喊賣1.7萬組、拚成長10%

去年虧損未發年終 王品：今年1.5個月「上市以來新高」

相關新聞

2023台灣房價會跌嗎？ 外商地產顧問公司這麼看

全球獨立不動產顧問公司萊坊發布亞太區不動產市場展望指出，2023亞太住宅市場，將面臨升息及高通膨抑制需求、買賣雙方僵持降...

阿根廷世足賽奪冠 超市送千份300元折價券同慶

世足賽落幕，最後由阿根廷奪得冠軍。超市龍頭全聯表示，為歡慶熱血沸騰的冠軍賽，「小時達」將在今天中午12時起送出價值新台幣...

邁向淨零永續研討會登場 分享標竿企業循環經濟「以租代買」策略

綠色永續消費新時代將到來！面對當前淨零轉型的挑戰，循環經濟是達到淨零的重要行動方案之一，為推進產業快速邁入循環經濟，工研...

王品3大燒肉品牌明開放春節訂位 再推多款外帶燒肉組

春節連假長達10天，團圓之際最適合到餐廳享用美食，極具「圍爐」氛圍的燒肉餐廳就是首選。王品（2727）三大燒肉品牌「Oh...

藝文總圖開幕 台灣房屋集團捐書萬冊

桃園市全新總圖開館日前試營運，新總圖除了串連藝文特區展演中心外，同時發揮展演、商業、文化與休閒等功能，成為桃園新亮點。

桃園最貴10店面 第1名接待中心、第3娃娃機店

台灣房屋集團統計2022年桃園的「樓店」交易，目前最高單價店面TOP 10排行，有4間店面躋身百萬身價，其中青埔高鐵特區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。