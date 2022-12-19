王品3大燒肉品牌明開放春節訂位 再推多款外帶燒肉組

春節連假長達10天，團圓之際最適合到餐廳享用美食，極具「圍爐」氛圍的燒肉餐廳就是首選。王品（2727）三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」將於明（20）日起，逐日開放春節（1月20日至1月29日）訂位，連假期間可享贈禮、贈菜、酒水優惠。此外，也推出多款外帶燒肉組，還有機會將價值3千元以上的日系多功能電烤盤帶回家。

慶祝新年到來，2023年1月9日起至「Oh my!原燒」內用，即贈送兔年限定春聯、貼紙一份，掃描禮品背面QR code，可領取價值218元的「雪花板腱牛」贈菜券。「肉次方」推出免費加菜與酒水優惠，2023年1月20日至2月5日，內用即招待象徵好彩頭的菜頭粿，活動期間3,000ml Asahi生啤酒桶特價888元。「最肉」也推出贈菜優惠，2023年1月20日至2月28日，內用消費滿每人500元低消，即贈送價值200元的「松露雞松阪」兌換券一張。

不想到餐廳人擠人，也可外帶烤肉組回家圍爐，「Oh my!原燒」推出5款燒肉組合，春節限定「微爐和牛宴」嚴選日本A5和牛雪花、雪花板腱牛排、椒鹽松阪豬等等8款人氣燒肉，原價2,288元，春節優惠2,088元，此外也有雙人/四人「原燒超澎湃人氣烤肉組」、雙人/四人「原燒大豐盛和牛烤肉組」等選擇。組合均附季節蔬菜、招牌漬物六小福，另可以99元加購店內人氣湯品「豚骨湯濃縮料理包」。

「肉次方」則推出重達1公斤的「腹二代燒肉組」，包含比臉大的美國肋眼牛排、特選牛舌、帶骨牛小排等6款店內明星肉品，搭配特製中辛山椒醬與泡菜等配料，售價1,288元，2023年1月5日前至「王品瘋美食App」領取優惠券，再現折99元。此外，購買此組合還有機會抽中價值3,290元的日系多功能電烤盤，買越多組、中獎機率越高，每店將抽出2位幸運粉絲。