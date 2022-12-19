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桃園最貴10店面 第1名接待中心、第3娃娃機店

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
今年桃園單價王的青埔「國際金融雙星」一樓店面。圖／台灣房屋提供
今年桃園單價王的青埔「國際金融雙星」一樓店面。圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團統計2022年桃園的「樓店」交易，目前最高單價店面TOP 10排行，有4間店面躋身百萬身價，其中青埔高鐵特區內「國際金融雙星」一樓店面，成交單價150萬，登上桃園年度最高單價店王的店面，同時也是桃園近5年排名第6強高單價店面。

其餘百萬樓店，每坪行情落在130~142萬元，分別為中正藝文特區2件，以及中壢SOGO海華商圈1件。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，TOP 10店面盤據的三大商圈，有三大特點：一、人口集中，消費商機豐厚；二、投資旺盛，商貿氣息濃厚；三、豪宅聚落，富人購買力強，亦是鞏固高單店面得以維持的主因。

她表示，好店面賣一間少一間，黃金地段店面釋出「可遇不可求」，因此一旦碰上難得機會，往往衝出不凡身價。

江怡慧指出，奪下今年桃園單價王的青埔「國際金融雙星」店面，總價9,341萬元，總坪數75.1坪，換算每坪成交單價高達150萬元，現為建案銷售接待中心使用；排名第二的藝文一街每坪142.1萬元成交的「麗晶花園廣場」店面，目前為咖啡館。

第三名同樣坐落藝文商圈，為「真鑽社區」單價每坪133.8萬元的店面，現作為娃娃機店使用。位居第四名的店面單價130.3萬元，目前空置中，屬於中壢SOGO海華商圈。4位買家均是自然人，其中僅有一人有貸款，其餘三人都無貸款置產，可見買家實力驚人。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，實價登錄最新資料截至今年11月止，桃園市高單價樓店前十名，以中小坪數店面為主，坪數約在12~75坪間，第十名單價最低也達7字頭之譜，冠軍店面的單價則是第十名的2.1倍有餘。

高單價店面分佈商圈，包括青埔高鐵特區、中正藝文特區、中壢SOGO海華商圈、長庚商圈、大業商圈以及元生重劃區，其中又以青埔、藝文、海華三大商圈領銜。

分析三大商圈優勢，摘冠的青埔地區，從高鐵、棒球場、華泰名品城，到近年的捷運、XPARK水族館、環球購物中心等，歷經人口成長及建設發展持續到位，且國內外投資不斷，使當地商圈發展備受看好，因此拿下桃園最高單店面王的頭銜。

台灣房屋南平直營門市店長饒文華指出，桃園市中心藝文特區，是桃園的商貿中樞，企業總部與金融機構聚集，且藝文特區與人文藝廊圖書館、綠地為鄰，加上藝文特區鄰近兩處交流道，並有興建中的捷運綠線助攻，因而躍升桃園商用不動產主流燙金地段。

中壢SOGO海華商圈是南桃園長期以來的重要發展核心，SOGO周邊機能完整，附近尚有捷運A21環北站、A22老街溪站的建置，以及中壢火車站的前瞻性計劃優勢，商圈憑藉亮麗未來性進榜。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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