經濟選書／數位新創業的切入點

創業者是一路學習前進的，沒人能預測未來，面對未知的挑戰，我們唯有持續的學習。而創業的過程，就是一連串的開拓與探索，尤其在網路數位化的年代創業，可以升維打擊，也可以降維打擊。

例如開店創業，升維打擊就是插上電商的翅膀，形成線下融合線上（OMO）的數位新創業；也可以降維打擊，回歸鄉土、走進市集，致力打造地方特色。

所以「做什麼」與「怎麼做」，這是創業者必須面對的功課，沒有標準答案，我們都是在實現自己腦海中的那個宇宙，將之真實呈現。

長年輔導企業、創業諮詢，身在企業經營的最前線，我看見更多創業的可能性，例如企業中的內部創業，許多大型連鎖品牌都有內部創業機制，鼓勵同仁用現有的商業模式開店，甚或是打造全新的通路品牌，因為我們發現，市場因有競爭而精彩，不競爭的市場要不是無利可圖，就是夕陽產業，若不想同仁變成競爭者，內部創業主動栽培競爭者，市場從不是獨家生意。

當我收到《經濟日報》邀請，起心動念要寫一本創業的書時，腦海中浮現的是「經營18問」，這是我所設計的創業輔導的一個工具，從創業三個主要的利害關係人，即「顧客」、「經營者」和「供應商」三方面，各問六個問題，貫穿創業前中後期，從入手準備，到公司草創再到經營開展，18個問題從自問自答到自我實現，反覆捶打著創業團隊進行深度思考。

「人做不到自己想不到的！」做到之前必先想到，創業過程中深刻的思考有利於實現。數位新創業共有十個章節，前九章以創業的準備期、籌辦期和開創期分為三部，每一部都有一個創業實際案例，提供創業者標竿學習。在此感謝歐德家具集團、築間餐飲集團和詩嫚特SPA，三位創辦人無私公開創業的歷程，並分享實務作法，使這本書更增亮點。

第十章則以三個創業個案，打開創業者不同視野，跟著法規趨勢走，在新能源開疆闢土的雲豹能源、從高雄紅上台北，以果粒茶樹立行業新高度，並創新楊枝甘露飲品的麻古茶坊，還有運用數位科技、連續網路創業，將企業講師與課程升維打擊的大大學院。科技、技術與數位，的確為新世代的創業者提供全新的市場切入點。

書中羅列創業相關的表單與工具，從「認識自己」到「創業者資源圖譜」兩個表單的資源盤點，可以協助創業者審視自身創業的資源基礎、找到立足點。所謂築夢踏實，就是從自己所站的位置，找到步道、台階或是交通工具，到達自己夢想的宇宙。

創業者並非天生，創業有時也是自然而然，其實創業沒有想像中的困難，但也並不簡單。創業者僅是懷抱熱情還不夠，唯有找到了立足點，選擇好想要發展的行業，接下來就要不斷整合團隊，擴大資源與能量，掌握成長的契機。

用一本書助力創業者前進，讓學習成為創業的原動力，並且成為創業者與團隊的習慣，唯有透過學習，我們才能延伸自己的宇宙，朝著未來前行。

（摘自《數位新創業：直搗創業核心的28個關鍵思維與實務工具》，經濟日報出版）