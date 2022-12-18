國家地理雜誌野生動物路跑品牌建商邀民眾守護野生動物

由《國家地理》雜誌暨大石國際文化主辦的「Run for Wildlife 2022國家地理雜誌野生動物路跑」，今(18)日在台中市中央公園登場，今年路跑由深耕台中的品牌建商國聚建設全力支持，擔任活動獨家協辦單位。寒冬低溫下號召了近5,000名跑友，以行動關注受微塑膠影響的陸域野生保育類動物。

除了舉辦路跑，國家地理雜誌以多項教育文宣呼籲，微塑膠污染不只危害海洋生物，也正在傷害陸域動物，鼓勵民眾減少使用一次性塑膠製品，共同維護野生動物生命及其生存環境。

國聚建設強調，公司以良善的正向力量，構築出生活的點滴，型塑出國聚生活家特有的菁英聚落生活型態，並以永續經營的建築品牌為目標，在本業中穩健、用心經營。另外也長期關懷土地人文議題、肩負公益與社會企業責任；從友善建築、友善文化到友善活動，秉持「友善好宅」理念。

近幾年，國聚建設更帶領住戶，以行動支持環境生態友善等公益活動，帶頭積極修復人與土地之間的關係，這次有超過千名國聚家人們響應此次野生動物路跑活動，落實友善環境、友善動物之活動本意。

路跑補給站裡，為來自全國的跑友提供關東煮等暖冬熱食；國聚建設自媒體的特製濾鏡，讓跑友與黃喉貂入鏡同樂。此外，國聚建設更獨家提供限量國聚的鑄造型雞蛋糕，吸睛的造型與顆顆有獎的扭蛋遊戲，引起現場跑者湧入打卡。

微塑膠對生態的影響廣泛。根據綠色和平基金會的調查，陸域野生動物中以黃喉貂的排遺微塑膠檢出率100%最為驚人。這次調查所採集的112個動物排遺樣本中，共驗出604個微塑膠。除了黃喉貂以外，臺灣黑熊、臺灣水鹿、石虎、金門歐亞水獺和櫻花鉤吻鮭，也都受到微塑膠汙染威脅。

參與活動的玉山國家公園管理處說，已在園區裡逐步落實「國家公園減塑精進推動指引」，以不販售瓶裝水、不使用一次性器皿、不餵食動物、減少垃圾桶設置等措施，盼能協助民眾一起保護環境與野生動物。

本屆路跑共有10公里組、5公里組與5公里親子組，近5,000名跑友自清晨6點起，在攝氏10餘度的低溫下，憑著保育動物炙熱的心，陸續集結開跑。路線繞行「台中之肺」之稱、擁有多樣化適合生物棲息樹種的台中市中央公園周邊道路及園區。