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永豐棧酒店租賃糾紛始末！創辦人控遭設局 「槍毒」、「毒品」關鍵字上榜

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：翻攝FB／永豐棧酒店 TEMPUS HOTEL TAICHUNG

文／陳盈蓉

台中知名永豐棧酒店屢傳爭議，先後爆發財務危機、房客藏槍毒、租賃糾紛、經營權易主等問題鬧上媒體，創辦人何豐棧於昨（15）日在酒店大廳召開記者會，怒批遭到設局，提到承租方未如期給付租金，積欠了3,820萬元，目前已向台中市府申請，永豐棧自16日起停業一年，住房客已全數退房

永豐棧租賃始末　控承租方積欠4000萬租金　

據了解，永豐棧創辦人何豐棧是台中市望族，也是豐昱國際董事長，今年初傳出積欠員工薪水而鬧上台中市勞工局，當時永豐棧酒店積極向外籌措資金，6月底撤出飯店、７月正式由「順為國際公司」沈姓男子承租並取得酒店經營權，但對方僅付一個月房租後，後面全部跳票，累計已欠近4000萬元租金，甚至還傳出黑道霸佔飯店、房客藏槍毒的醜聞，嚴重影響永豐棧酒店形象。

記者會爆衝突　聲量逾700筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「永豐棧酒店」（時間：2022/12/10 - 2022/12/16）近一週網路聲量，共有1,316筆，其聲量高峰就落12月15日，新舊東家在記者會上爆發激烈衝突，單日討論度有777筆，網友紛紛表示：「都是黑道掛勾，台灣再這樣下去早晚完蛋」、、「黑道真的很猖獗！」、「品牌經營不易，就這樣被承租方破壞聲譽」、「好可惜的飯店」、「台中生活真的好刺激」、「好可惜喔，台中市的五星級」、「傷了企業形象，基層員工的工作也受影響」、「要打去練舞廳打」。

永豐棧酒店糾紛頻傳　近一週網路聲量破千筆

商譽毀損甚大！關鍵字「毒品」、「博弈」、「槍毒」皆上榜

再進一步觀察「永豐棧酒店」近一年（2021/12/16 - 2022/12/15）熱門關鍵字，可以看到「毒品」、「博弈」、「槍毒」、「經營權」、「停業」、「租賃」等一詞上榜，顯示出近日來的爭議風坡，網友討論很多，確實影響商譽很大。

商譽毀損甚大！關鍵字「毒品」、「博弈」、「槍毒」皆上榜

針對此糾紛，台中觀旅局表示，今年11月初稽查永豐棧酒店時，發現永豐棧原東家豐昱國際未將旅館登記轉讓給順為國際，順為國際未領有營業登記證而經營旅館業務，最高可開罰50萬元。強調豐昱國際申請從12月16日起停業一年，觀旅局也在12月12日函覆同意備查在案。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月16日至2022年12月16日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『永豐棧酒店』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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酒店 台中市 黑道 毒品 博弈

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