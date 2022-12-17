全球首座元宇宙實境體驗館在基隆 燈光展演揭序幕

全球首座元宇宙實境體驗館ANIVERSE KEELUNG，今（17）日於基隆火車站舊址空間，由基隆市長林右昌及智崴（5263）集團董事長歐陽志宏，一同啟動「基隆光芒」璀璨燈光展演，為這座國門新地標揭開序幕。

本次活動備受矚目的「基隆光芒」璀璨燈光展演，由象徵未來的璀璨燈光依傍著港灣內的溫柔波浪逐步點亮基隆舊火車站前廣場，展演高潮於ANIVERSE KEELUNG上方乍現，以科技光束點亮基隆夜空，為這座山海比鄰、市港相依的城市，注入嶄新的科技體質與能量，成為翻轉新起點。當天更於現場揭曉神秘彩蛋，原來ANIVERSE KEELUNG的幕後主人是一隻來自多重宇宙的褐色短毛貓，預計2023年即將完成星球穿越抵達基隆，屆時將於全台最大裸視3D弧形巨幕現身，可愛又慵懶，絕對是全台貓奴攻陷的最夯景點。

來自台灣的國際體感大廠—智崴集團搶全球之先，在基隆市政府協助之下，於基隆國門廣場旁打造全球首座元宇宙實境體驗館。智崴集團目前為全球主題遊樂園頂尖供應商，其中飛行劇院在全世界擁有近九成市佔率，合作夥伴包含世界各地的《樂高樂園LEGOLAND》、澳洲最大樂園-夢幻世界《Dreamworld》、德國最大樂園-歐洲公園《Europa-Park》等知名遊樂園。智崴將匯聚多年體感產業經驗之能量，投入ANIVERSE KEELUNG，為這座城市打開科技旅遊及娛樂文化新扉頁。

ANIVERSE KEELUNG，結合Any及Metaverse雙詞彙，象徵一道打破虛實界線、並且自由自在能穿越多重宇宙的任意門。坐落於基隆火車站舊址，自此從這座城市的交通運輸命脈，轉化為引領這座島嶼前往未來的重要里程碑。場域以科技工業風保留既有場域元素，並在流動動線上規劃一系列體感體驗。走入挑高大廳空間，映入眼簾是相當吸睛、充滿蒸汽龐克風格的「戴爾塔飛艇」。