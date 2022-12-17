台灣奧黛莉Banana Pie舉辦上班日睡衣趴 青春又歡樂

看好戶外露營野餐已成為國人旅遊休憩的熱門選項，本土內衣龍頭台灣奧黛莉旗下年輕品牌 Banana Pie品牌今(16)日在奧黛莉台中工業區總公司舉辦「Banana Pie x印花樂首度聯名」聖誕露營野餐風睡衣Party，現場充滿青春歡樂的氣息。

「Banana Pie」本月初甫推出與設計品牌印花樂的聯名商品系列，主推舒適又潮流的家居服系列，搶攻年輕族群市場。

台灣奧黛莉表示，露營不只是露營，露的是一種親近自然的開闊心情，更是實踐美好生活的態度。「Banana Pie」品牌特別把時下最夯的露營野餐活動整個搬到台中總公司裡，並邀請品牌員工一起穿上聯名款睡衣上班，並組隊進行競賽遊戲，開啟隨處即辦公室的小周末上班休假模式。

今天活動現場有各式各樣風格的露營裝備，包括純正OUTDOOR風、網美露營風，而不論是Banana Pie品牌員工或是主管們，都穿上與印花樂聯名的最新款家居服，從上到下完全的慵懶自在、實際貫徹享受生活的活動宗旨、讓上班也很隨性不拘束。

現場也透過模特兒展示最新聯名的家居服及內衣、背心Bratop等商品；而Banana Pie員工露營分隊還有各種不同主題，包含模仿韓國流行女團熱舞、熬夜瘋世足、暖暖過聖誕，現場氣氛熱鬧。

Banana Pie品牌行銷總監陳建齊表示，此次推出首度與印花樂的聯名款，主要就是想透過豐富有趣的印花，與舒適到位的商品設計，讓消費者能時刻享受生活，即便是穿著睡衣也能夠自信滿分、態度爆棚。

另一方面也強調疫情打亂了生活節奏、犧牲了許多日常，但幸運的是，讓大家放慢腳步檢視自身，因為疫情下被限制太多，因此提升心靈滿足、增加生活幸福感等需求逐漸被放大，這也是這次聯名商品跳脫以往、加入不同的印花元素，希望大家從日常中就能感受到幸福!

陳建齊表示，「Banana Pie x 印花樂」此次聯名商品，推出復古懷舊1960S及時尚經典千鳥格紋2款設計，分別包含了內衣、Bratop背心及家居服。

仔細看這次的聯名設計，就會發現在兩款的設計圖樣中，皆加入了串起Banana Pie及印花樂品牌的靈魂元素「香蕉及台灣八哥」，乍看優雅經典、近看又充滿趣味。

陳建齊強調，全系列布料嚴選高品質美國棉製成，天然純淨柔軟、不易過敏又能友善地球，加上奧黛莉傳承60年的內衣製作工藝術，為消費者入手商品的動機提供了更安心舒適的強大背景。