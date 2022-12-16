奧斯汀寢飾廠拍驚賣會 結合你買我捐公益活動18日登場
國內寢飾市場年度盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」，將於12月18日盛大登場。今年不僅是奧斯汀遷廠前最後一次在台中工業區舉辦，更連結七家公益團體，共同推出「萬眾益心．你買我捐」公益活動，將年終特賣會的利潤分享出去。
民眾只要買5,000元公益現金券即加贈500元，奧斯汀再捐出500元給公益團體，讓今年的廠拍會別具意義。
每年總是吸引數萬人搶購的奧斯汀寢飾廠拍活動，將於12月18日至明年1月2日舉辦長達16天的廠拍驚賣會，奧斯汀董事長孫連禧今(16)日日率先捐出60萬元給七大公益團體。
愛之光教育基金會執行長顏平芳特別感謝奧斯汀不僅捐助經費，幫助視障師培力工作，今日還提供場地作義賣，讓視障師能在現場服務民眾，也讓大家能夠更進一步認識視障咖啡。
孫連禧表示，台中工業區21路現有廠房面積約700坪，但因設備已老舊，未來需要進一步提升管理及轉型創新，因此預計明年4月將擴廠搬遷到位於台中王田交流道附近、彰化市國聖路上的廠房。
未來會有面積達1,500坪的倉庫與300坪面積的辦公空間，預計明年第3季營運，因此今年將會是奧斯汀在台中工業區最後一檔驚賣會，出清品最低下殺2.5折起。
孫連禧指出，儘管面對疫情影響，但奧斯汀熱心公益不缺席，這次在台中市工業區21路特別企劃「奧斯汀廠拍驚賣會遷廠清倉，萬眾益心 你買我捐！」公益活動，預購現金券買5,000元換5,500元面額，回饋消費者10％，再幫民眾捐10％給七大公益團體。
孫連禧表示，奧斯汀廠拍驚賣會現金券還能每周抽「日期價」好物，12月18日抽18元的乳膠枕、12月19日抽19元的羊毛被、明年1月1日抽1元的豆腐枕、1月2日抽2元的SNOOPY毛毯，每周都有「日期價」可以抽。
奧斯汀這次活動只要透過公益平台、電台廣播預購公益現金券，還會加碼來就送好禮「奈米銀口罩」；買一送一優惠「石墨烯獨立筒能量枕」；還有能以99元購入必買的「回娘家禮SNOOPY趴趴枕」；另外，好康商品「美國棉厚枕套」，現場排隊1元銅板價，每日限量，每人限購1個，都是破盤價商品。
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