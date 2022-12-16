北市商辦供給大爆發 今年前10月建照核發坪數激增2.7倍

據內政部最新資料顯示，今年前10月台北市辦公類建照核發坪數衝高至79萬坪，較去年20萬坪激增2.76倍刷新歷史紀錄；總計台北市2021、2022年合計辦公類建照核發坪數，一舉突破百萬坪，顯示北市已進入大規模商辦開發期。

六都中，除了台北市商辦供給大爆發外，台中辦公市場的成長速度，同樣不容小覷，辦公類建照核發坪數有15萬坪，居六都第二。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，隨著產業擴張、企業升級轉型，公司行號對於辦公空間需求，逐漸轉向整層大坪數、多元格局規劃，也要求門面新穎氣派，可供接待客戶、做企業總部用。

他表示，商辦市場強勁自用需求支撐，使建商更有信心投入辦公產品開發，加上市區老舊商辦拆除重建，使今年台北市辦公類建照核發坪數大爆發，較去年有高達2.76倍的增幅，認為接下來商辦市場將有一番新氣象。

林建勛指出，近期台灣受惠台商回流、艾司摩爾等外企落地投資，過去受疫情影響而遞延的辦公室搬遷決策，也重新尋覓辦公室舊換新的地點，建商鎖定需求投入商辦大樓開發，使今年商辦市場熱度一直處在高點。