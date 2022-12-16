飛行劇院產業逐步復甦 智崴看好明年營收重回成長態勢

台灣飛行劇院業者智崴今日舉辦法說會，董事長歐陽志宏表示，從全球娛樂產業需求面來觀察，歐、美、亞洲客戶活動已逐步回復至疫前水準，旗下新、舊專案同步展開，看好明年營收重回成長趨勢。

智崴目前已與全球62座飛行劇院合作，接下來，還會推出新型態8K 3D LED球幕飛行劇院與4K LED沉浸式體感模擬座艙等嶄新系統；除了系統硬體外，智崴亦持續豐富旗下數位媒體資料庫，並與日本講談社合作引進人氣動畫內容，藉由軟硬體整合、售後維保服務與營運據點經營，提供全球娛樂業者一站式服務。

歐陽志宏表示，今年下半年市場已溫和復甦，明年隨著全球各地陸續開放，報復性旅遊潮將出現，訂單也會越來越多。今年大型飛行劇院已交貨3-4座，8成訂單遞延至明年出貨，預計將交貨超過10座大型飛行劇院。

在中國大陸市場方面，隨著疫情封控開始鬆綁，智崴也已開始為明年五一長假預做準備，專案完工日期已陸續確定。

展望未來，歐陽志宏表示，全球疫情解封將迎來休閒旅遊業的U型復甦，智崴已準備好迎接大型娛樂系統換機潮商機；隨著各地疫情解封，預計2023年將是智崴營收起飛元年，此成長力道可望一路延續至2024與2025年。