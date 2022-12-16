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萬海總座：終端需求未好轉 農曆年前小旺季沒去年熱絡

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海（2615）今天舉行線上法說，總經理謝福隆表示，不管運價怎麼變化，航商的運價一定會考量成本結構，航商不會亂砍價來造成本業虧損；同時也證實，12月是看到農曆年運送小旺季，然而整體熱絡情況不如去年同期。

法人還是聚焦股利及政策，至於目前約當現金1890億元，股利政策及是否會實施庫藏股，謝福隆說，相關股利等案子都還在討論中，去年的經營績效很好，等結算成果出爐後以及考量長期需求規劃，再送董事會討論，對外公告數字。

謝福隆也表示，歐、美通路商還在去庫存當中，終端需求也沒有好轉，明年第1季的貨量還會減少，然而運價修正幅度已大，開始恢復常態化，第2季運價有望逐步攀升。

今年小旺季比往來的晚，距離過年僅一個月的時間，但客戶要開始放假，還是會先將貨出口，今年的小旺季熱絡情況跟去年沒有辦法相比；不過，12月已看到運價有止跌現象，萬海美西貨載量回到9成、美東線也回到85%，代表運價沒有續跌，運量也開始回升。

IMO(聯合國海國際海事組織)推估在 2023年1月船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規將上路，全力推動2050年碳排減量達2008年70%，由於市場老舊船舶蠻多的，新的環保法規上路，運能最少會減少6-10%，剛好可以降低新船加入的數量衝擊，新規上路後迫使不符合環保法規的船舶退出市場。

萬海新船將取代舊船，全面提升競爭力，船舶的規劃一定要符合IMO的規範。透過船型放大，來降低碳排，新船搭配高性引擎發動機等，全面降低碳排放，領先國際碳排放目標，萬海也成立團隊評估低碳及零碳然料船舶的發展，評估各種船舶及減碳方法。

萬海現在南美洲加上美國占比從去年同期13%，到今年前三季已經達到59%，其中，中東、亞洲地區小幅下滑；主要是萬海航運考量到客戶需求，自2000年就開始經營美國航線，配合客戶需求將美國線艙位擴大，美西線改為故定航班，2021年開始增開美東航線，未來也會依市場情況來增、減艙位。

萬海 美國 環保

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