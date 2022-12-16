Uber及Uber Eats首度在台發表「平台經濟影響力報告」

Uber 及 Uber Eats 不斷精進平台科技，成為業界唯一能以一個App兼顧消費者叫車、外送需求，享受「隨心暢行、隨點即送」的美好生活體驗；此外，也協助商家、外送與駕駛合作夥伴獲得更多彈性接案，創造更多收入機會。目前 Uber Eats 與超過70,000活躍商家夥伴合作，其中70%為中小型商家；Uber 科技也協助八家在地多元化計程車車隊與其1萬多名職業駕駛合作夥伴。

Uber 委託第三方單位 Public First 進行深度調查，在台灣首次發表「平台經濟影響力報告」。數據指出2021年 Uber 及 Uber Eats 促進隨選的叫車和外送形式，為台灣經濟帶來了約新台幣1,290億元的經濟價值（約佔台灣GDP的0.15%），包括 Uber 平台促成的合作車隊職業駕駛、外送合作夥伴和商家合作夥伴的直接收入，也包含對於整個供應鏈所產生範圍更廣的間接和誘導乘數效應。此份報告並且揭露平台對使用者的關鍵影響：

【影響力一】消費者樂享「便捷、精省」的生活體驗

「平台經濟影響力報告」指出，估計在2021年透過 Uber 和 Uber Eats 為台灣消費者產生新台幣310億元的消費者剩餘*，其中外送佔240億元，叫車佔70億。使用外送的三大誘因為方便、外速、選擇多，而叫車則是方便、安全、可靠、省時。乘客表示，使用 Uber App 叫車每趟行程可省下18分鐘，估計一年可為所有乘客省下8百萬小時。

【影響力二】合作車隊駕駛與外送合作夥伴重視「彈性」更勝「收入」

在2021年 Uber 及 Uber Eats 為合作車隊職業駕駛與外送合作夥伴增加的彈性收入機會，估計價值約為新台幣70億元。61%合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴對 Uber App 的使用體驗感到滿意。其中，90%合作車隊職業駕駛在尋找工作時，認為「彈性」的工作時間更勝「收入」，且是選擇使用 Uber App 的重要因素。此外，79%育有18歲或以下子女或必須承擔照顧責任的合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴表示， Uber 及 Uber Eats 平台為他們提供了更大的彈性，明顯高於過去的任何工作。

【影響力三】外送服務創造餐廳和商家合作夥伴的「新成長引擎」

Uber Eats 估計在2021年為台灣各大餐廳合作夥伴帶來了新台幣103億元的額外收入。餐廳和商家合作夥伴透過延伸外送服務，滿足了民眾對於日常所需的餐飲、生鮮、日用品及3C家電採買需求，創造新成長引擎。合作車隊的職業駕駛透過 Uber 每年能多賺取新台幣12億元的額外收入，比次佳替代收入來源平均多處34%。

雙平台2023持續擴大影響力

展望2023年，Uber Eats台灣總經理 李佳穎 表示，Uber Eats 期待讓外送成就美好生活，未來四大方針，第一，讓線上商品選擇做到「什麼都能送」，與商家合作夥伴持續拓展商品品項至上萬種；其次，以全新Uber One 方案深耕會員制，未來提供更多雙平台共享優質服務；第三則推出「優物流」和「數位廣告」提供商家合作夥伴更多好用工具，成為使用經驗最好的外送平台；最後 Uber Eats 致力成為外送合作夥伴首選，持續優化在外送安全、溝通與互動。