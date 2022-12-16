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震撼！瓦城砸8000多萬 投資台北美式早午餐霸主「樂子the Diner」
瓦城（2729）董事會於今（16）日通過以8,235萬投資美式餐廳「樂子the Diner」的決議，為台灣餐飲事業版圖開展全新篇章，瓦城對於持股比例不肯透露。
「樂子the Diner」創立於2006年，創辦人夫妻以對美式料理的熱愛，結合台灣在地食材，料理出經典道地的美味餐點，成為時尚族群的早午餐首選。
瓦城表示，此次透過雙方緊密合作，「樂子the Diner」將進入全新階段，瓦城的業務成長動能也將如虎添翼。據悉，「樂子the Diner」目前有五間分店，主要在台北與新竹，包括瑞安店、南港店、信義店，另外，還有竹北遠百店與新竹店。
台灣自創品牌美式早午餐先驅者樂子the Diner餐廳，自2006年創立至今，掀起國內美式早午餐風潮，打造如置身美國All Day Dining的美式休閒用餐風格，並被票選為臺北必吃10大早午餐之一。其道地的美式風味，常受到外國朋友們在社群讚賞及肯定，也是許多藝人、名人及美食愛好者的口袋名單，更是廣大喜愛早午餐朋友們歡聚首選的排隊餐廳。
瓦城表示，多年來不斷以創新思維領先業界，積極領先業界打造「全球研發中心」即將於2023年啟用。同時，瓦城也以強大的研發、營運、品牌優勢及豐沛資源，除了集團旗下自有品牌的持續增長，亦長期關注如何支持更多優質餐飲品牌，為提升台灣餐飲整體市場貢獻心力。
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