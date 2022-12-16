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摩斯漢堡釋出300職缺 首在新竹舉辦大型人才招募

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

安心食品（1259）旗下摩斯漢堡目前全台300間直營店鋪，未來將持續拓點，預計釋出300名職缺，摩斯漢堡將於12月22日首次於在新竹地區啟動全台擴大招募活動「搭乘招募列車，前往MOS旅程」，從北到南網羅全台各地餐飲人才。因應全台展店需求，強力招募營運儲備主管，每月起薪3.1萬至3.3萬元以上，獎金另計，通過專業培訓及考核升任店經理薪資上看5萬元。

人才招募列車首站選在摩斯漢堡新竹中正店，新竹市東區中正路92號3樓舉辦，活動包含摩斯漢堡企業簡介、製餐體驗、在職夥伴分享、現場面試及探索生命密碼，只要關注摩斯漢堡的FB、IG粉絲團還有機會參加抽獎，參加活動即贈MOS APP「安心取溫馨送」摩斯紅茶電子票卷，完成面試可獲得一份套餐。

安心食品表示，公司除了擁有多元的教育訓練課程，更提供完整的獎勵制度、員工福利職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、三節福利金等及員工持股信託認股制度。凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排職前實作訓練與職務輪調，提供完整專業培訓與升遷計畫，順利成為優秀的經營管理人才。

摩斯漢堡 面試 餐飲

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