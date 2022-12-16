台糖善化糖廠16日開工 本土履歷糖「百年依舊香甜」
虎尾糖廠本月初開工後，台糖善化糖廠接棒於今（16）日舉行製糖開工典禮，喜迎2022、2023年期製糖季的到來。台糖董事長陳昭義率領糖廠同仁及地方民意代表等貴賓共同焚香祭祀，並遵循傳統「廍動」祈福儀式，將甘蔗拋入壓蔗區，正式啟動製糖期，同時祈求人員工作平安、設備運轉順利。
台糖表示，擁有118年歷史的善化糖廠是國內唯二仍在運作糖廠，本年期製糖預計至明年3月18日止，總開工天數約93天，預計可採收約21.87萬公噸的甘蔗，產製約2.03萬公噸本土甘蔗糖及12公噸古早糖。製糖過程產生的副產品，可循環再利用，蔗渣燃燒發電、濾泥回歸農地、糖蜜提煉酒精，落實循環經濟，友善土地環境。
台糖指出，台糖公司一向重視食安，善化糖廠產製的大、小包裝本土二砂皆獲ISO9001、ISO22000及GHP等認證肯定，去年3月更創全台之先，以「本土甘蔗糖」榮獲國內首支擁有「農產品產銷履歷(TAP)」加工驗證的糖品。本土甘蔗糖所使用的甘蔗原料，採友善農法種植，純淨、無汙染，生產、加工、分裝皆符合台灣良好農業規範(TGAP)，展現台糖把關食安、溯源管理，以及提升糖品價值與差異化的用心。
台糖也補充，具有身分證的台糖「本土甘蔗糖」，色澤金黃，散發濃郁蔗香，口感與風味有別於進口糖，是做菜、烘焙、咖啡及甜湯的最佳良伴，台糖蜜鄰超市、台糖易購網、全聯及家樂福等通路皆有販售。民眾也可把握機會，趁製糖期間前往善化糖廠走走，聞糖香外，也感受百年老糖廠的古樸氣氛及糖業文化的雋永魅力。
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